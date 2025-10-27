''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரிடம் கதறி அழுத விஜய்!
குடும்பத்தில் ஒருவராக என்னை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் இருந்து என்ன உதவி தேவை என்றாலும் செய்து தருவேன். வேலைவாய்ப்பு, திருமணம், கல்வி ஆகிய குடும்பத்தினர் கொடுத்த அனைத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவேன்.
Published : October 27, 2025 at 7:23 PM IST
சென்னை: கரூரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் விஜய் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர்களிடம், ''முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்'' என்று கூறி விஜய் கதறி அழுததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இதில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணமாக வழங்கியது. தவெக சார்பில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.
இதனிடையே, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த பிறகு தான் தவெகவின் தலைவர் விஜய் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவார் என்று அக்கட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விஜய் நேரில் ஆறுதல் கூறும் வகையில், அவர்களை மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிக்கு அழைத்து வருவதற்கு தவெக நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
அதன்படி 35 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 235 பேர் மாமல்லபுரம் அடுத்த பூஞ்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிக்கு இன்று வரவழைக்கப்பட்டனர். காலை 8 மணி அளவில் வந்த விஜய், விடுதி அறையில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த உயிரிழந்தவர்களின் புகைப்படங்களுக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதன் பிறகு அவர்களுடைய குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி காயம் அடைந்த 110 பேர் தங்களது குடும்பத்தினருடன் விஜய்யை சந்தித்து பேசினர்.
இதுகுறித்து தவெக நிர்வாகி ஒருவர் கூறுகையில், ''ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரையும் தனி அறையில், தனித்தனியாக சந்தித்து அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை விஜய் கேட்டறிந்து விரிவாக பேசினார்.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் புகைப்படங்களை பார்த்தும், அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டும் கண்ணீர் விட்டும் விஜய் அழுதார். அப்போது, ''இந்த இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு. ஆறுதல் தெரிவிப்பதற்காக கரூரில் இருந்து அனைத்து குடும்பத்தினரை சென்னை அழைத்து வந்ததற்கு முதலில் என்னை மன்னியுங்கள்' என்று விஜய் தெரிவித்தார்," என்று அவர் கூறினார்.
மேலும், ''விரைவில் கரூருக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திப்பேன். குடும்பத்தில் ஒருவராக என்னை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். வாழ்நாள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் இருந்து அவர்களுக்கு என்ன உதவி தேவை என்றாலும் செய்து தருவேன். வேலைவாய்ப்பு, திருமணம், கல்வி என கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினர் கொடுத்த அனைத்து கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி தருவேன் என்று விஜய் உறுதி அளித்தார்" என்று தவெக நிர்வாகி தெரிவித்தார்.