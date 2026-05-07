விஜய்யின் விளக்கத்தில் அதிருப்தி? 2-வது முறையாக சந்தித்தும் மறுத்த ஆளுநர்

பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியுமா? ஆட்சியமைத்தால் கவிழாது என உறுதியளிக்க முடியுமா? என்று விஜய்யிடம் ஆளுநர் கேட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

விஜய் - ஆளுநர் சந்திப்பு (IANS)
Published : May 7, 2026 at 1:15 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரியும், ஆளுநரிடமிருந்து அழைப்பு வராததால் மீண்டும் இன்று ஆளுநரை சந்தித்தார். இருப்பினும், அவரது விளக்கத்தில் ஆளுநருக்கு திருப்தியில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகள் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன. அதிலும் விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதிகளில் ஒன்றில் ராஜிநாமா செய்தால் 107 தொகுதிகள் தான் இருக்கும்.

இதனால் கூடுதலாக 11 இடங்கள் தவெகவிற்கு தேவைப்படும் நிலையில் 5 இடங்களை வைத்திருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்தது. மேலும் 6 தொகுதிகள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெக இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும், விசிகவிற்கும் ஆதரவு கோரி கடிதம் எழுதியுள்ளது. இது குறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுப்பதாக அந்தந்த கட்சி தலைவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர்.

இதனிடையே, தவெக தலைவர் விஜய், நேற்றைய தினம் ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு நேரில் கடிதம் கொடுத்தார். ஆனாலும் ஆளுநர் எந்த அழைப்பும் விடவில்லை.

ஆளுநரின் இந்த நடவடிக்கைக்கு விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் மற்றும் மநீம உள்ளிட்ட கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று மீண்டும் கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்தார். தனிப் பெரும் கட்சியாக இருப்பதால் ஆட்சியமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்றும், மெஜாரிட்டியை சட்டமன்றத்தில் நிரூபிக்கிறோம் என்றும் ஆளுநரிடம் வலியுறுத்தியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இருப்பினும், ஆட்சியமைப்பது குறித்து விஜய் அளித்த விளக்கங்களில் ஆளுநருக்கு திருப்தியில்லை எனவும், எனவே தற்போதைக்கு பதவியேற்க அழைப்பு விடுக்க வாய்ப்பில்லை எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் 112 பேர் ஆதரித்த நிலையில் மேலும் 6 பேர் யார் ஆதரிப்பார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பியதோடு, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியுமா? ஆட்சியமைத்தால் கவிழாது என உறுதியளிக்க முடியுமா? என்று ஆளுநர் கேட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இதனிடையே தவெக தலைவர் விஜயை ஆட்சி அமைக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என தவெக தொண்டர்கள் ஆளுநர் மாளிகை வெளியே பாதகைகளை ஏந்தியபடி நின்ற வண்ணம் உள்ளனர்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக தொண்டர் செல்வம், “தவெக தலைவருக்கு மக்கள் பெரும்பான்மை கொடுத்துள்ளார்கள். அதனை ஏற்று ஆளுநர் ஆட்சியமைக்க அனுமதிக்க வேண்டும். தடையை ஏற்படுத்தக் கூடாது” என கூறினார்.

