தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் மனு

விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததுடன், மாற்று இடம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்திருந்தது.

தலைமைச் செயலகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 3:40 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியை நேரில் சந்தித்து புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

சென்னை பெரம்பூரில் விஜய் பங்கேற்க இருந்த பிரச்சார கூட்டத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்த நிலையில், அவர் தலைமைச் செயலகத்திற்கு நேரில் வந்திருந்தார். அவருடன் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார் உள்ளிட்டோர் வந்திருந்தனர். பின்னர், விஜய், தமிழ்நாடு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை சந்தித்து தனது புகார் மனு அளித்தார்.

வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், சென்ன பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அந்த தொகுதியில் அவர் இன்று (மார்ச் 28) பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டு, காவல் துறையிடம் தவெக சார்பில் அனுமதி கேட்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததுடன், மாற்று இடம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்திருந்தது.

இதையடுத்து, தனது பிரச்சாரத்திற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததற்கு தவெக தலைவர் விஜய் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தவெக சார்பில் தாம் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்ள முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம், திமுக அரசு ஏதேதோ காரணங்களைக் கூறி, அனுமதியைத் தாமதிப்பதும் அல்லது மறுப்பதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது என்றும் விஜய் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய், சென்னை தலைமை செயலகத்திற்குச் சென்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கிடம் புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தவெக சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உரிய அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அத்துடன், அதிகாரிகள் சிலர், திமுக அரசுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்று தெரிய வந்துள்ளது. விஜய் வருகையால் தலைமைச் செயலகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

