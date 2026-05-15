மே மாதத்திற்கான மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 1,000 வரவு வைப்பு

மாதம் ரூ. 2,500 தருவதாக வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, ரூ. 1000 கூட தராமல் இழுத்தடிப்பது தான் உங்கள் மாற்றமா?” என்று ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், இன்று உரிமைத்தொகை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் (@X/TNDIPR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 9:04 AM IST

சென்னை: மே மாதத்திற்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 1,000 பயனாளிகள் வங்கிக்கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த தி.மு.க ஆட்சியில் மகளிருக்கு ரூ. 1,000 உரிமைத்தொகை வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் மாதந்தோறும் 15-ஆம் தேதி, தகுதி வாய்ந்த பெண்களுக்கு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அவரவர் வங்கிக்கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தலை முன்னிட்டு, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதியே அடுத்த 3 மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத்தொகையாக ரூ. 3,000, கோடைகால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ. 2,000 என மொத்தம் ரூ. 5,000 பெண் பயனாளர்களின் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்க உத்தரவிட்டார்.

மேலும், திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் இந்த தொகையானது ரூ. 2,000-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், இந்த முறை த.வெ.க ஆட்சியை பிடித்தது. முதலமைச்சர் விஜய்யும், தனது தேர்தல் அறிக்கையில் பெண்களுக்கான உரிமைத்தொகை ரூ. 2,500 வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார்.

சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் (TN DIPR)

ஆனால், நேற்றைய தினம், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை மறுசீரமைக்க வேண்டும் எனவும், அதற்கு சற்று காலதாமதம் ஏற்படும் என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கூறியிருந்தார். மேலும், மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்குவது தொடர்பாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், நடைமுறையில் உள்ள திட்டத்தின்படி மே 2026 மாதத்திற்கான உரிமைத்தொகை (ரூ. 1,000) விரைவில் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த அறிவிப்பு திமுக தரப்பில் பெரும் விமர்சனத்தை கண்டது. மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை தடைப்படாமல் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சியான தி.மு.க தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்தது. இதற்கு தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின், “திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்கள் தொடரும் என்று சட்டப்பேரவையில் சொன்னீர்கள்? கலைஞர் மகளிர் தொகையை மேம் 15-ஆம் தேதி வரவு வைக்க வேண்டும்.

ஏற்கனவே உள்ள திட்டத்தை தொடர எதற்கு அவகாசம்? என்ன மறுசீரமைப்பு செய்யப்போகிறீர்கள்? மாதம் ரூ. 2,500 தருவதாக வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, ரூ. 1,000 கூட தராமல் இழுத்தடிப்பது தான் உங்கள் மாற்றமா?” என்று கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.

இதனையடுத்து, எப்போதும் போல மே 15-ஆம் தேதியான இன்று வெள்ளிக்கிழமை, முதலமைச்சர் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னதற்கு மாறாக, கடந்த தி.மு.க அரசு கொடுத்துவந்த ரூ. 1,000 உரிமைத்தொகை, பெண் பயனாளிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

