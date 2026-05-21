தமிழ்நாடு அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ் ‘இன்’ - விசிக, ஐயூஎம்எல் ‘அவுட்’

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் 23 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேக்கர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
Published : May 21, 2026 at 9:30 AM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் பங்கேற்கும் 23 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியலை மக்கள் பவன் வெளியிட்டுள்ளது.

நேற்றைய தினம் வரை விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்படும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், அக்கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் தற்போது வெளியான பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த 21 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் இன்று தமிழ்நாடு அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்கின்றனர். இவர்களுக்கான பதவியேற்பு நிகழ்வு காலை 10 மணிக்கு மக்கள் பவனில் நடைபெறுகிறது. இவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேக்கர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.

அந்த வகையில், இன்று அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்கும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியலை கீழ்வருமாறு காணலாம்.

  1. ஸ்ரீநாத் (214 தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி)
  2. கமலி. எஸ் (112 அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதி)
  3. சி. விஜயலட்சுமி (97 குமாரபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  4. ஆர்.வி. ரஞ்சித்குமார் (37 காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  5. வினோத் (171 கும்பகோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  6. ராஜீவ் (210 திருவாடானை சட்டமன்றத் தொகுதி)
  7. பி. ராஜ்குமார் (155 கடலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  8. வி. காந்திராஜ் (38 அரக்கோணம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  9. மதன் ராஜா. பி (217 ஒட்டப்பிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  10. ஜெகதீஸ்வரி. கே (202 ராஜபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  11. ராஜேஷ் குமார். எஸ் - காங்கிரஸ் கட்சி (234 கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  12. எம். விஜய் பாலாஜி (98 ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி)
  13. லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன். டி (92 ராசிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  14. விஜய் தமிழன் பார்த்திபன். ஏ (90 சேலம் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி)
  15. ரமேஷ் (139 ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  16. பி. விஸ்வநாதன் - காங்கிரஸ் கட்சி (188 மேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  17. குமார். ஆர் (26 வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி)
  18. தென்னரசு. கே (29 ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  19. வி. சம்பத் குமார் (118 கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி)
  20. முகமது ஃபர்வாஸ். ஜே (183 அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி)
  21. டி. சரத்குமார் (31 தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  22. என். மேரி வில்சன் (11 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
  23. விக்னேஷ் கே (122 கிணத்துக்கடவு சட்டமன்றத் தொகுதி)

இந்த பட்டியலில் உள்ள 2 காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுடன், மொத்தம் 23 பேர் இன்று அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்கின்றனர்.

