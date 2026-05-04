படித்த லயோலா கல்லூரியில் வெற்றிச் சான்றிதழை பெற்றார் தவெக தலைவர் விஜய்
தேர்தல் முடிவுகள் தவெகவிற்கு சாதகமாக வந்த நிலையில், விஜய் இன்று மாலை தமது நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து சென்று பெற்றோரிடம் ஆசி பெற்றார்.
Published : May 4, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: அடையாறில் உள்ள தமது பெற்றோரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆசி பெற்றார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகின. இதில் தமிழகத்தில் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ள நிலையில், தேர்தல் முடிவு வெளியான பிறகு முதல்முறையாக இன்று மாலை 5.30 மணியளவில் தமது நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து அடையாறு இல்லத்தில் உள்ள பெற்றோரை சந்திக்க தவெக தலைவர் விஜய் சென்றார்.
அங்கு பெற்றோர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் மற்றும் ஷோபாவிடம் ஆசி பெற்ற விஜய், வீட்டின் பால்கனியில் இருந்தவாறு வீட்டின் முன் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்களை பார்த்து கையசைத்தார். அப்போது விஜயை பார்த்து தவெக தொண்டர்கள் "தலைவா... தலைவா..." என்று கோஷமிட்டனர்.
தொண்டர்களின் கரகோஷத்திற்கு மத்தியில் அடையாறில இருந்து புறப்பட்ட விஜய், லயோலா கல்லூரிக்கு சென்றார். அங்கு, பெரம்பூர் தொகுதியில் தான் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இருந்து அவர் பெற்றார்.
இதையும் படிங்க:பெரம்பூர் தொகுதி: 40 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் விஜய் பிரம்மாண்ட வெற்றி
விஜயின் நீலாங்கரை இல்லம் முன்பும், அவர் செல்லும் வழிநெடுங்கிலும் விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்கள் குவிந்ததால் அவர் செல்லும் வழியெங்கும் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலபடுத்தப்பட்டது.
சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் 22-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் தவெக தலைவர் விஜய் 1,12,707 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சிட்டிங் எம்எல்ஏவான திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி. சேகர் 62,942 வாக்குளையும், பாமகவின் திலகபாமா 8,175 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர். நாம் தமிழர் வேட்பாளர் வெற்றி தமிழன் 4861 வாக்குகளும் பெற்றார்.