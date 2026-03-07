மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,500; திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கம் - தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த விஜய்

மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,500; திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கம் - தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த விஜய்
Published : March 7, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: மாமல்லபுரத்தில் தவெக சார்பில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் தின விழாவில், பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை விஜய் கொடுத்து வருகிறார். அதன்படி, மகளிருக்கு மாதம் ரூ.2,500, திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கம் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை அவர் கொடுத்துள்ளார்.
நிகழ்ச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய் கொடுத்த முக்கிய வாக்குறுதிகள்:
1. மகளிர், குழந்தைகள், முதியோருக்கு என தனி இலாகா உருவாக்கப்படும். அது எனது நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்.
2. 60 வயதான பெண்கள் அனைவருக்கும் மாதம் ரூ.2,500 கொடுக்கப்படும். அரசு வேலையில் இருக்கும் பெண்களை தவிர மற்றவரகளுக்கு இந்த தொகை வழங்கப்படும்.
3. அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 6 கேஸ் சிலிண்டர்கள் கட்டணமின்றி வழங்கப்படும்.
4. பெண்களின் திருமணத்திற்கு ஒரு பவுன் தங்கம், பட்டு சேலை அண்ணன் சீராக வழங்கப்படும்.
5) 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களின் பள்ளி இடைநிற்றலை தடுப்பதற்காக, அவர்களின் தாயார் மற்றும் பாதுகாவலர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
6) 'வெற்றி பயணம்' திட்டத்தின் கீழ், அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம்.
7) பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய, ராணி வேலுநாச்சியார் படை உருவாக்கப்படும். மாநிலம் முழுவதும் 500 குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, மகளிர் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
8) சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலமாக ரூ.5 லட்சம் 100 சதவீதம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
9) 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கப்படும்.