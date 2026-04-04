பெரம்பூரில் விஜய் சார்பில் திருத்தப்பட்ட பிரமாண பத்திரம் தாக்கல்
தவெக தலைவர் விஜய், பெரம்பூரில் மார்ச் 30 அன்றும், திருச்சியில் நேற்று முன்தினமும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
Published : April 4, 2026 at 11:22 AM IST
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் குளறுபடி இருந்ததால், திருத்தப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தை தேர்தல் அதிகாரியிடம் அக்கட்சியின் வழக்கறிஞர் குழுவினர் இன்று சமர்ப்பித்தனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் களம் காண்கிறார். இதனையொட்டி, பெரம்பூர் தொகுதியில் கடந்த 30ஆம் தேதியும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நேற்று முன்தினமும் (ஏப்ரல் 2) அவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இந்த சூழலில், பெரம்பூர் தொகுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் தன் மீது எந்த குற்ற வழக்குகளும் நிலுவையில் இல்லை என விஜய் குறிப்பிடிருந்தார்.
ஆனால், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், தன் மீது இரண்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். அதுமட்டுமின்றி, இரண்டு வேட்புமனுக்களிலும் விஜய்யின் வயதும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது.
இவ்வாறு விஜய் சமர்ப்பித்த வேட்புமனுக்களில் மாறுபட்ட தகவல்கள் இருப்பதால், பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இதனிடையே, வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு ஏப்ரல் 6 வரை காலக்கெடு உள்ளதால், திருத்தப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தை விஜய் விரைவில் சமர்ப்பிப்பார் என தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. ஆனால், இன்று புதுச்சேரியில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதால் அவர் இன்று பெரம்பூருக்கு வர இயலவில்லை. அவருக்கு பதிலாக தவெக வழக்கறிஞர் குழுவினர், பெரம்பூர் தேர்தல் பதிவு அதிகாரி புனித வள்ளியிடம் திருத்தப்பட்ட பிரமாணப் பத்திரத்தை இன்று சமர்பித்தனர்.
அப்போது, பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய்யின் மாற்று வேட்பாளரான வட சென்னை வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் சிவா உடன் இருந்தார்.
விஜய் உடன் மோதும் வேட்பாளர்கள்
சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர், அதிமுக கூட்டணி பாமக வேட்பாளர் திலகபாமா, நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் மெர்லின் சுகந்தி ஆகியோருடன் விஜய் மோதவுள்ளார்.
அதேபோல, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி தி.மு.க வேட்பாளரும், அதே தொகுதியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான இனிகோ இருதயராஜ், அதிமுகவின் ராஜசேகரன், நாம் தமிழர் கட்சியின் கிருஷ்ணசாமி ஆகியோரை விஜய் எதிர்கொள்கிறார்.
|இதையும் படிங்க: வேட்பாளர் அறிவிப்புக்கு முன்பே சுயேட்சையாக மனு தாக்கல் - பாஜக நிர்வாகி கட்சியை விட்டு நீக்கம்
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அன்று நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதன்முதலாக களமிறங்கியுள்ளதால், தமிழக தேர்தல் களம் அனல் பறந்து வருகிறது.