அன்பும் அமைதியும் நிறையட்டும் - பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய விஜய்

அன்பும் அமைதியும் நிறையட்டும் - பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய விஜய்
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். எனினும், அவரது 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கு ஏற்பட்ட சிக்கல் குறித்து விஜய் எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.
தமிழர் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை இன்று தமிழகம் முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, அதிகாலையிலேயே புதுப்பானையில் புத்தரிசி, வெல்லமிட்டு தங்கள் வீட்டு வாசலில் பொங்கல் வைத்து மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நாளையும், நாளை மறுதினமும் (ஜனவரி 16,17) மாட்டுப் பொங்கலும், காணும் பொங்கலும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில், பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், திரை நட்சத்திரங்களும் பொதுமக்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக மக்களுக்கு பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை கூறி வருகிறார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், "தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருநாளில், உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் உறவுகளின் வாழ்வில் அன்பும் அமைதியும் நிறைந்து, நலமும் வளமும் பெருகட்டும். அனைவருக்கும் வெற்றிப் பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
எனினும், 'ஜனநாயகன்' படம் குறித்து அவர் எந்தவொரு கருத்தையும் இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை. விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கு தணிக்கை சான்று கிடைக்காததால் கடந்த 9ஆம் தேதி வரவிருந்த அப்படம், இப்போது வரை வெளியாகவில்லை. இதுதொடர்பான வழக்கு, நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு ஆதரவாகவும், தணிக்கை குழுவுக்கு எதிராகவும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், விஜய் இது பற்றி எந்வொரு கருத்தையும் தெரிவிக்காமல் இருப்பது தொடர்ந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது.
கருணாநிதி அறிவித்த தமிழ் புத்தாண்டு
முன்னதாக, கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தை மாதம் 1ஆம் தேதியான பொங்கல் திருநாளை தமிழ் புத்தாண்டு என அறிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 2011-இல் ஆட்சிக்கு வந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, அந்த அறிவிப்பை ரத்து செய்து சித்திரை 1ஆம் தேதியை தமிழ் புத்தாண்டாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.