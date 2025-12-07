ஈரோட்டில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ள இடம் இதுதான் - செங்கோட்டையன் தகவல்
கரூர் சம்பவத்துக்குப் பிறகு கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் பரப்புரையை மேற்கொள்ளாமல் இருந்த விஜய், கடந்த நவம்பர் 23-ம் தேதி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை சந்தித்தார்.
Published : December 7, 2025 at 12:51 PM IST
ஈரோடு : தவெக தலைவர் விஜய் வரும் 16 ஆம் தேதி (டிச.16) ஈரோடு மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த பயணத்திற்கான அனுமதி கோரி தவெக உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் இன்று மனு அளித்துள்ளார்.
கரூர் சம்பவத்தை அடுத்து தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த சில மாதங்களாக அரசியல் பரப்புரை மேற்கொள்ளாமல் இருந்து வந்தார். கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் இடைவேளைக்குப் பிறகு, கடந்த நவம்பர் 23-ம் தேதி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களை அவர் சந்தித்தார்.
இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பிரபல தனியார் கல்லூரியின் உள்அரங்கில் வைத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 2000 பேரை அவர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், " மக்களிடம் செல் என்று சொன்ன அண்ணாவையே இன்று சிலர் மறந்துவிட்டார்கள்" என்று திமுக தலைமையை விமர்சித்து பேசியிருந்தார்.
காஞ்சிபுரம் மக்கள் சந்திப்பை அடுத்து, மீண்டும் பரப்புரையை தொடங்கியுள்ள விஜய் இந்த வாரம் புதுச்சேரியில் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.
இதனை தொடர்ந்து, ஈரோடு மாவட்டத்தில் வருகிற 16 ஆம் தேதி தமது பரப்புரையை மேற்கொள்ள அவர் திட்டமிட்டுள்ளார். அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பரப்புரைக்கு அனுமதி கோரி தவெக உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளிடம் மனு இன்று அளித்துள்ளார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஈரோடு மாவட்டத்தில் வருகின்ற 16 ஆம் தேதி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்கு பெருந்துறை சாலை அருகே தனியார் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அனுமதி கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளரிடம் கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதற்குரிய அனுமதி கிடைத்தவுடன் பரப்புரைக்கான பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்படும்.
வெற்றிகரமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து பணிகளை மேற்கொள்ள உள்ளோம். தனியார் இடத்தை தேர்வு செய்து நடைபெற உள்ள இந்த நிகழ்வில் 'ரோடு ஷோ' தவிர்க்கப்பட உள்ளது. அரசு விதிமுறைகளுக்கேற்ப விஜயின் பரப்புரையில் பொதுமக்கள் கலந்துகொள்வார்கள். எதிர்கால தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கு மக்கள் சக்தி அவரை அரியணையில் அமர்த்தும்" என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.
தொடர்ந்து ஈரோட்டில் தவெகவின் வெற்றி வாய்ப்பு குறித்து செங்கோட்டையனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு "தமிழகத்தில் ஒரு திருப்புமுனை உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. பெரிய அரசியல் மாற்றங்கள் உண்டாகி கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு இயக்கமும் தங்களது கொள்கைரீதியாக பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றன. தவெக தலைவர் விஜயால் தமிழகத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்ற எண்ணம் அனைவரிடமும் உள்ளது. நான் தவெகவில் இணையும்போது நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டதாக கூறுவது தவறான தகவல். அப்படி எந்த நிபந்தனையும் விதிக்கப்படவில்லை" என்றார்.
ஈரோடு மாவட்டத்தில் தனிப்பெரும் செல்வாக்குடன் திகழ்ந்து வரும் செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து விலகி. நவம்பர் 27-ம் தேதி விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்கு உடனடியாக தவெக மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்புக்கு அளிக்கப்பட்டது. அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்த கையோடு, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.