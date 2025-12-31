ETV Bharat / state

விஜய்யின் வருகை திமுக கூட்டணியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது - துரை வைகோ

விஜய்யின் வருகையால் திமுக கூட்டணிக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று மதிமுக முதன்மைச் செயலாளரும், எம்பியுமான துரை வைகோ கூறினார்.

துரை வைகோ
துரை வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: தவெக தலைவர் விஜய்யால் தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகள் பிரியும் என்றும் இதனால் திமுக கூட்டணியின் வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது என்றும் மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ எம்பி கூறினார்.

புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், தமிழகத்தில் சமத்துவம், மத நல்லிணக்கம் உருவாக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, ஜனவரி 2-ம் தேதி முதல் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நடை பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

தொடர்ந்து பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து பேசிய துரை வைகோ, "தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்க்கு என்று தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ளது. அவரால் கணிசமான வாக்குகள் பிரியும். இருப்பினும் திமுக கூட்டணிக்கு அவரது வருகையால் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை.

திமுக கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 80 சதவீதம் நிறைவேற்றி உள்ளது. மீதம் உள்ளவை நிதி பற்றாக்குறையால் நிறைவேற்ற முடியாமல் உள்ளது. வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிடாமல், அவரவர்கள் சின்னங்களில் போட்டியிடுவது குறித்து கூட்டணி கட்சி தலைமை முடிவு செய்ய வேண்டும். 2021 தேர்தலில் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்ட பல கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யும் நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் எடுத்து வரும் நிலையில், கூட்டணி தலைமை இதனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

திமுக கூட்டணி மற்ற கட்சி கூட்டணிகளை பற்றி கவலைப்படவில்லை. கடந்த நான்கரை வருடங்களாக பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி உள்ளது. மத்திய அரசு நமக்கு முறையான நிதி வழங்குவதில்லை. கடுமையான நிதி தட்டுப்பாடு இருந்தாலும் மக்கள் நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.'' என்றார்.

தொடர்ந்து விஜய் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த துரை வைகோ, '' திமுகவுக்கு மாற்று நாங்கள்தான் என்று விஜய் கூறுவது அவருடைய ஜனநாயக உரிமை. ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை மற்ற கட்சிகளை நாங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை. விஜய் அதிமுக - பாஜகவோடு கூட்டணி அமைக்க போவதில்லை. இந்த சூழலில், நான்கு முனை போட்டி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. விஜய்யின் வருகை திமுக கூட்டணியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக நான் விஜய்யை குறை கூறவில்லை. மக்கள் தான் இதற்கு முழு பொறுப்பு. கரூர் சம்பவம் போன்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் கடந்த காலங்களில் நடந்துள்ளன. இவை அனைத்திற்கும் அரசியல்வாதிகளோ, அதிகாரிகளோ, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களோ காரணம் அல்ல. மக்கள் தான் காரணம், மக்களுக்கு தகுந்த விழிப்புணர்வு வேண்டும்.'' என்றார்.

தொடர்ந்து, '' 2026 தேர்தலில் 10 தொகுதிகள் வேண்டும் என்று திமுகவிடம் வைகோ கேட்டதாக பரவும் தகவல் உண்மைக்கு புறமானது. இருப்பினும் இம்முறை கூடுதல் இடங்களை கேட்க நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதேபோல, ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று மற்ற கட்சிகள் வலியுறுத்துகின்றன. ஆனால் மதிமுக அவ்வாறு கேட்டது கிடையாது. எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் மதவாத சக்திகள் தமிழகத்திற்குள் வேரூன்ற கூடாது என்பதுதான்.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: கனவாய் போன கணிப்பு... தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை இந்தாண்டு இயல்பை விட குறைவு!

TAGGED:

DMK ALLIANCE
TVK VIJAY
விஜய்
துரை வைகோ
DURAI VAIKO ON VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.