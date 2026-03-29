வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000, மாணவர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் கல்வி கடன் - தவெகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000, மாணவர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை கல்வி கடன் உள்ளிட்ட இளைஞர்களுக்கான பல்வேறு வாக்குறுதிகளை தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்தார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாக்காளர்கள் அறிமுக கூட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகம் வாக்காளர்கள் அறிமுக கூட்டம்
Published : March 29, 2026 at 1:55 PM IST

சென்னை : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக 234 தொகுதிகளில் போட்டியிடவுள்ள வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்ச்சி சென்னையில் இன்று (மார்ச் 29) நடைபெற்றது. தவெக தலைவர் விஜய், தொகுதி வாரியாக வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், மகளிர் தினத்தில் மகளிர்களுக்கான வாக்குறுதிகளை அளித்ததுபோன்று, இன்று இளைஞர்களுக்கான வாக்குறுதிகளை அறிவித்தார். அதில் போதைப்பொருள் தடுப்பு, இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு, பயிற்சி, கல்வி, தொழில் ஆகியவற்றுக்கு ஊக்குவிக்கும் வகையில் 12 வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றிருந்தன. குறிப்பாக வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4000 நிதியுதவி, 12-ம் வகுப்பு முதல் முனைவர் பட்டம் வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பிணையம் இல்லாமல் ரூ.20 லட்சம் வரை கடனுதவி, தமிழ்நாட்டை உலகளவிலான படைப்பாளி மையமாக மாற்ற 500 படைப்பாளி பள்ளிகள் உருவாக்கப்படும் என்பன உள்ளிட்டவை வாக்குறுதிகளை அவர் அளித்தார்.

தவெக-வின் இளைஞர்களுக்கான தேர்தல் வாக்குறுதிகள்

1. போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு - போதைப்பொருள் உள்ளே வருவதை தடுப்பது மற்றும் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கடுமையான சட்டங்களுடன், போதையினால் ஏற்படும் வன்கொடுமையை கையாள சமூக காவல் உள்ளிட்ட பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதற்கென முழு அர்ப்பணிப்புடன் பிரத்யேக அணுகுமுறை மேற்கொள்ளப்படும்.

2. போதைப்பொருள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு மன்றங்கள் நிறுவப்படும்.

3. கல்வி உத்தரவாதம் திட்டம் - 12ஆம் வகுப்பு முதல் முனைவர் பட்டம் வரை பயில மாணவர்களுக்கு ரூ.20 லட்சம் வரை பிணையம் இல்லாத கல்வி கடன் பெற உத்தரவாதம் வழங்கப்படும்.

4. அரசு வேலை - டிஆர்ஏடிஏ சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மாநில அரசு பணியிடங்களுக்கும் நிலையான ஆட்சேர்ப்பு அட்டவணை உருவாக்கப்படும்.

5. டிஎன்பிஎஸ்சி, டிஆர்பி, தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆகியவை மூலம் நிரப்பப்படும் அரசு வேலைக்கான முழு ஆட்சேர்ப்பு சுழற்சியை 365 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்படும்.

6. 25 வயதிற்கு மேல் வேலை கிடைக்காமல் இருக்கும் வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.4,000, டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு ரூ.2,500 என இளைஞர் நலன் நிதி வழங்கப்படும்.

7. 5 லட்சம் பேருக்கு இன்டெர்ன்ஷிப் பயிற்சி வழங்க, தொழில்நிறுவனங்களுக்கு இணைந்து செயல்படுத்தப்படும். பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.10,000, ஐடிஐ, டிப்ளமோ ரூ.9000 அரசு மூலம் வழங்கப்படும்.

8. வெற்றி தொழில்முனைவோர் திட்டம் - வேலை வழங்குபவர்களாக இளைஞர்கள் மாற்ற திட்டம். ரூ.25 லட்சம் வரை கடன் உதவி பிணையம் இல்லாமல் வழங்க உத்தரவாதம் வழங்கப்படும்.

9. தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு - 75 சதவிகிதம் தமிழர்களை வேலையமர்த்தும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாநில ஜிஎஸ்டி-யில் 2.5 சதவீதம் மானியம், மின்கட்டணம் மீது 5 சதவீதம் மானியம், அரசு கொள்முதலில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

10. கிராம பஞ்சாயத்து, நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் முதல்வர் மக்கள் சேவை நண்பர் என்ற புதிய பதவி உருவாக்கப்படும். அதன் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வசிப்பிடத்திலேயே 5 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். அரசு சேவைகள் வீட்டு வாசலிலேயே கிடைக்கும் வகையில் செயல்படுத்தப்படும். இந்த பதவியில் பணியமர்த்தப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.18000 ஊதியம் வழங்கப்படும்.

11. தமிழ்நாடு இளைஞர் ஆலோசனை குழு - பல்வேறு விதத்தில் இளைஞர்கள் பாதிக்கும் குறைகள், புகார்கள், பரிந்துரைகள், கருத்துகளை முதலமைச்சர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் ஒரு தளமாக தமிழ்நாடு இளைஞர் ஆலோசனை குழு நிறுவப்படும். இந்த முயற்சினால் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கும்.

12. படைப்பாளி தொழில்முனைவோர் திட்டம் - தமிழ்நாட்டை உலகளலாவிய படைப்பாளி மையமாக மாற்ற இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இது டிஜிட்டல் கூட்டாண்மை ஆகும். 1.5 லட்சம் படைப்பாளி தொழில்முனைவோர்களுக்கு தொடக்க மூலதனம் வழங்கும் இத்திட்டத்தில் நவீன பயிற்சி அளிக்க 500 படைப்பாளி பள்ளிகள் நிறுவப்படும்.

