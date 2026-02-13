ETV Bharat / state

கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை ரூ.2,000: முதலமைச்சருக்கு விஜய் சரமாரி கேள்வி

திமுகவை அச்சமூட்ட செய்யும் ஆகப்பெரும் வெற்றிக்கான மக்கள் சக்தி நாம் மட்டுமே என விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம் - தவெக தலைவர் விஜய்
கோப்புப்படம் - தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு கோடைக்கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2000-ஐ தமிழக அரசு வழங்கியுள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் இதை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இந்த ஆண்டு மட்டும்தான் கோடைக்காலம் வருகிறதா? எனவும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகையை, திராவிட மாடல் 2.Oவில் (அடுத்த திமுக ஆட்சியில்) ரூ.2,000ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். மேலும், அடுத்த 3 மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகையாக ரூ.3000, கோடைக்கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2000 என மொத்தம் ரூ.5,000-ஐ பெண்களின் வங்கிக்கணக்கில் இன்று காலை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த அறிவிப்பு குறித்து தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், புதிதாகக் கோடைக் காலச் சிறப்புத் தொகை ரூ.2000 எனத் திடீரென அறிவித்தது எப்படி? இந்த ஆண்டு மட்டும்தான் கோடைக் காலம் வருகிறதா என்ன? வழக்கமாக மாதந்தோறும் 15ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை, குறிப்பாக இன்று 13ஆம் தேதி வரவு வைக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படுவது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அவருடைய பதிவில், “வீதிக்கு வீதி மட்டுமில்லாமல், வீட்டுக்கு வீடு ஒலிக்கும் விசில் சத்தம்தான் இதற்கு காரணம். குறிப்பாக, ஒட்டுமொத்த மகளிரின் விசில் சின்னத்திற்கான பேராதரவு அலையைக் கண்டு உண்டான அச்சம் மட்டுமே இதற்குக் காரணம்.

இப்போதுகூடப் பாருங்கள். ஒன்று மட்டும் உறுதியாகத் தெளிவாகிறது. நாம் மட்டுமே இவர்களுக்கு அச்சமூட்டச் செய்யும் ஆகப்பெரும் வெற்றிக்கான மக்கள் சக்தி. அது மட்டுமா? இவர்களை வலிய நல்லது செய்ய வைக்கும் வலிமையான அரசியல் பெருவிசையும் நாம்தான்.

அதுமட்டுமா? தி.மு.க. தனக்குப் போட்டியாகக் கருதுவதும் தன்னை வெல்லப் போகும் ஒரே மக்கள் சக்தி எனக் கருதுவதும் த.வெ.க.வைத் தான் என்பதை இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தமிழகத்தின் தற்போதைய முதல்வர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உறுதி செய்துள்ளார்.

எனவே, என்னருமைத் தாய்மார்களே, அக்கா, தங்கைகளே, உங்கள் மகன், உங்கள் அண்ணன், உங்கள் தம்பி விஜயின் அரசியல் வருகையின் தாக்கத்தால் கிடைத்த இந்தத் உரிமைத் தொகையைச் சந்தோசமாக வாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.

நம் ஆட்சி மலர்ந்ததும், அரசியல் ஆதாயத்திற்காகச் சுயநலமாகச் செயல்படும் இவர்களைப் போலன்றி, உண்மையான அக்கறையுடன் நம் மக்களுக்கு அனைத்து வகைகளிலும் அனைத்து வழிகளிலும் நல்லது மட்டுமே செய்வோம். அது உறுதி.

திமுக அரசுக்குத் தேர்தல் தோல்விக்கான திகில் ஊட்டும் அளவிற்கு விசில் ஊதும் தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி” என பதிவிட்டுள்ளார்.

