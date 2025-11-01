ETV Bharat / state

“மக்கள் விரோத திமுகவிடமிருந்து தமிழகத்தை மீட்போம்” - தவெக விஜய் ட்வீட்!

தமிழ்நாடு தினத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள தவெக தலைவர் விஜய், திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மக்கள் விரோத திமுகவிடமிருந்து மக்கள் சக்தியின் துணையோடு தமிழ்நாட்டை மீட்போம் என தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திர இந்தியாவில் 1956ஆம் ஆண்டு மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டன. நவம்பர் 1ஆம் தேதி தமிழ் மொழி பேசுபவர்கள் தனி மாநிலத்தவராக பிரிக்கப்பட்டனர். அப்போது தமிழ் மாநிலத்திற்கு ‘மெட்ராஸ்’ மாகணம் என பெயரிடப்பட்டது. அதன்பிறகு, 1967ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18ஆம் தேதி ‘தமிழ்நாடு’ என பெயர் மாற்றம் செய்ய பேரறிஞர் அண்ணா சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். அன்றைய தினம் தமிழ்நாடு நாள் என கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நவம்பர் 1ஆம் தேதி மீண்டும் தமிழ்நாடு நாள் என கொண்டாடப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று ‘தமிழ்நாடு தினம்’ கொண்டாடப்படுவதையொட்டி, அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு தினத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், தமிழ்நாடு உருவாக காரணமான எல்லைப் போராட்ட தியாகிகளையும், ‘தமிழ்நாடு’ என பெயர் சூட்டக் காரணமானவர்களின் தியாகங்களையும் நினைவுகூர்ந்து அவரக்ளை எந்நாளும் போற்ற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து, மக்கள் விரோதத் திமுகவிடமிருந்து மக்கள் சக்தியின் துணையோடு தமிழ்நாட்டை மீட்டு, 2026இல் உண்மையான மக்களாட்சியை அமைப்போம் என்றும், தமிழின் பெருமையும் தமிழ்நாட்டின் புகழும் உலகெங்கும் ஓங்கி ஒலிக்க செய்யவேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டு, வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: நானா திமுகவின் பி டீம்? கொடநாடு வழக்கில் ஏ1 இபிஎஸ் - கொதித்த செங்கோட்டையன்!

செப்.27ஆம் தேதி கரூரில் தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் நடந்து ஒரு மாதம் கழித்து, மெல்ல வெளியே தலைகாட்ட ஆரம்பித்துள்ளார் விஜய். அச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களை அக்.27 அன்று மாமல்லபுரத்திற்கு நேரில் அழைத்து ஆறுதல் கூறியதோடு, அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளையும் செய்வதாக உறுதி அளித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, அக்.29ஆம் தேதி தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டம் பனையூரில் உள்ள கட்சி நிர்வாக அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது கட்சியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும், கரூர் விவகாரம் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுகூட்டம் அடுத்த வாரம் நடைபெறவிருக்கிறது.

பெரும்பாலும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் ட்வீட் செய்கிற வழக்கம் கொண்ட தவெக தலைவர் விஜய், கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு அரசியல் நிகழ்வுகள் குறித்து பெரிய அளவில் விமர்சிக்காமல் அமைதி காத்து வந்தார். இந்நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு தின வாழ்த்தில் திமுகவிடமிருந்து தமிழகத்தை மீட்கவேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

VIJAY CRITICISES DMK
TAMIL NADU DAY
தமிழ்நாடு தினம்
தவெக விஜய்
TVK VIJAY TWEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.