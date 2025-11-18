ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு போராடுவதா? விஜய் மீது சபாநாயகர் கடும் விமர்சனம்
எஸ்.ஐ.ஆர் பெயரில், மாநில அரசுக்கு எதிராக போராடுவது வெறும் கண்துடைப்பாகும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தவெக தலைவர் விஜயை விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 18, 2025 at 3:23 PM IST
திருநெல்வேலி: த.வெ.க தலைவர் விஜய் ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்தை கடைப்பிடிப்பதாக சபாநாயகர் அப்பாவு பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
வ.உ.சிதம்பரனாரின் (வ.உ.சி) 89-ஆவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி மணி மண்டபத்தில் உள்ள அவருடைய சிலைக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் மு. அப்பாவு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசியபோது தவெக தலைவர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்திற்கு த.வெ.க விஜய் தரப்பில் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசிய அப்பாவு, “எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு எதிராக போராட வேண்டுமானால், டெல்லி தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்திருக்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருக்க வேண்டும்.
அதை விடுத்து எஸ்.ஐ.ஆர் பெயரில், மாநில அரசுக்கு எதிராக போராடுவது வெறும் கண் துடைப்பே. ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு போராடுபவர்களை மக்கள் நம்பவில்லை. எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக போராட்டம் என்று கூறிவிட்டு, அதற்கு எதிராக ஒருவார்த்தை கூட பேசவில்லை. தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராகவே பேசி இருக்கிறார் விஜய்.
சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை பார்த்து முதலமைச்சருக்கு எந்த பயமும் இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் முகவர்கள், தினந்தோறும் 50 வாக்காளர்களிடம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பெற்று வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களிடம் கொடுக்கலாம் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையமே கூறி இருக்கிறது. இது தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தெரியாது. ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்தத்துடன் விஜய் ஒன்றுபட்டுள்ளார். எனவே, அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக இணைவார்கள்,” என விஜய் மற்றும் பாஜக குறித்து மறைமுகமாக தெரிவித்தார்.
எஸ்.ஐ.ஆ-ருக்கு எதிராக வருவாய் துறை அலுவலர்களை தி.மு.க தூண்டிவிடுவதாக தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறியிருக்கிறாரே என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதில் அளித்த அப்பாவு," அதுபோன்ற தூண்டிவிடும் பழக்கம் தங்களுக்கு கிடையாது," என்றார்.
பழைய ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்துகிறார்களே என்று கேள்விக்கு பதில் அளித்த அப்பாவு, “மத்திய அரசு உயர்த்திய உடனே மாநில அரசும் அகவிலைப்படி உயர்த்தி இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய நிதியை மத்திய அரசு வழங்காததாலேயே ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியவில்லை,” என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, வ.உ.சி குறித்து பேசிய அவர், “சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடியவர்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வ.உ.சி முக்கியமானவர். அவர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக சுதேசி கப்பல்களை விட்டு வணிகரீதியாக போராடியவர். அவரது 89-ஆவது நினைவு நாளில் அவருடைய சிலைக்கு மாலை அணிவித்ததில் பெருமை கொள்கிறேன்" என்று கூறினார்.