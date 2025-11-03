தேர்தல் போருக்கு தயாராகும் விஜய் - மாவட்ட வாரியாக தளபதிகள் நியமிப்பு!
த.வெ.க கழக மாவட்டங்களுக்கு, மாவட்ட அளவிலான மாணவரணி, தொண்டரணி, இளைஞரணி, மகளிரணி நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை: த.வெ.க-வின் அமைப்பு ரீதியிலான 64 மாவட்டங்களுக்கு, மாவட்ட, மகளிர், மாணவரணி மற்றும் தொண்டரணி நிர்வாகிகளை நியமித்து கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் எதிர்வரும் 2026-இல் நடைபெறுகிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் களத்தில் இறங்கி தேர்தல் பரப்புரை செய்ய தொடங்கி விட்டன. ஆளும் கட்சியான தி.மு.க., எதிர்க்கட்சியான அ.தி.மு.க., நா.த.க., கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ், தே.மு.தி.க., பா.ஜ.க, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி என அனைவரும் பல வழிகளில் தங்களின் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், புதிதாக உதயமான நடிகர் விஜய் வழிநடத்தும் த.வெ.க-வும் தேர்தல் பணிகளை முடிக்கி விட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக கட்சியில் புது நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்து, த.வெ.க தலைவர் விஜய் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.
செப்டம்பர் 27 அன்று, கரூரில் நடந்த த.வெ.க பரப்புரைக் கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர். ஒருபுறம் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசியப் புலனாய்வுப் பிரிவு விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், மறுபுறம் விஜய் தன் கட்சிக்கு வலுவான அடித்தளம் அமைத்து வருகிறார்.
அந்தவகையில், இன்று 64 கழக மாவட்டங்களுக்கு, மாவட்ட அளவிலான மாணவரணி, தொண்டரணி மற்றும் இளைஞரணி நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல, சென்னை, இராமநாதபுரம், இராணிப்பேட்டை, ஈரோடு, கடலூர், கரூர், கள்ளக்குறிச்சி, கன்னியாகுமரி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, கோயம்புத்தூர், சிவகங்கை, சேலம், தஞ்சாவூர், தருமபுரி, திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பத்தூர், திருவள்ளூர், திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல், புதுக்கோட்டை, மதுரை, மயிலாடுதுறை, விருதுநகர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களின் 65 கழக மாவட்டங்களுக்கான மகளிரணி நிர்வாகிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதிய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கட்சியின் ஆக்கப்பூர்வப் பணிகள் குறித்து தனது உத்தரவு மற்றும் ஆலோசனையின்படியும், பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த்தின் வழிகாட்டுதலின்படியும் மாணவரணியின் இந்தப் புதிய மாவட்ட நிர்வாகிகள் கழகப் பணிகளை மேற்கொள்வார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள நிர்வாகிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கிட வேண்டும் என்றும் விஜய் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.