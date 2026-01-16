தவெக தேர்தல் பிரச்சார பணிகள்: 10 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்தார் விஜய்
தேர்தல் அறிக்கை குழுவில் தவெக மாநில நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளரான செங்கோட்டையனின் பெயர் இடம்பெறவில்லை விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில் பிரச்சார குழுவில் அவரது பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது.
Published : January 16, 2026 at 2:34 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தவெக சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார பணிகளை மேற்கொள்ள 10 பேர் கொண்ட குழுவை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒருசில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கூட்டணிகள் குறித்தும், தொகுதி பங்கீடுகள் குறித்தும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. திமுகவை பொறுத்தவரை, காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்டுகள் என பழைய கூட்டணியை தக்க வைத்திருக்கிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக மற்றும் பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.
எப்போதும் போல நாம் தமிழர் கட்சி தனித்து களம் காணும் என நாம் தமிழர் சீமான் அறிவித்துள்ள நிலையில், புதிதாக தொடங்கப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் தற்போது வரை தனித்து போட்டியிடுவதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதேசமயம், வேறு யாரேனும் கூட்டணியில் இணைய விரும்பினால் சேர்த்துக்கொள்ளவும் தயாராக இருக்கிறது.
இந்நிலையில், தவெகவின் மாநில, மாவட்ட, தொகுதி அளவிலான பிரச்சார பணிகளை மேற்கொள்ள 10 பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்திருப்பதாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையின்படி தவெக தேர்தல் பிரச்சார குழுவில் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, கே.ஏ. செங்கோட்டையன், ஏ.பார்த்திபன், பி. ராஜ்குமார், கே.வி. விஜய் தாமு, எஸ்.பி. செல்வம், கே. பிச்சைரத்தினம் கரிகாலன், எம். செரவு மைதின் (என்) நியாஸ், ஜே. கேத்ரின் பாண்டியன் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருக்கின்றனர்.
இந்த குழுவானது 234 தொகுதிகளிலும் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள், பிரசாரக் கூட்டங்கள் உள்ளிட்டவற்றை நடத்துவது தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ளும் என்றும், இக்குழுவிற்குக் கழகத் தோழர்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் எனவும் விஜய் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 9ஆம் தேதி தவெக தேர்தல் அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக 12 பேர் கொண்ட குழுவை நியமித்திருந்தார் விஜய். அதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிக்கையில், தவெக தேர்தல் அறிக்கை குழுவானது தமிழகம் முழுவதும் சென்று பொதுமக்கள், சிறு குறு தொழில் அமைப்புகள், தொழிலாளர் அமைப்புகள், விவசாய சங்கங்கள், மகளிர் அமைப்புகள், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து அவர்களின் கருத்துகளை கேட்டு, அதனை வைத்து தேர்தல் அறிக்கை தயார் செய்யப்படவுள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார்.
அதேபோல், அனைத்து பெரிய கட்சிகளும் தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. திமுக சார்பில் தேர்தல் அறிக்கையை தயார் செய்ய 3 வாரங்களுக்கு முன்பே கனிமொழி எம்.பி தலைமையில் உயர்நிலைக் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.