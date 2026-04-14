பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து திருப்பூர் பரப்புரையில் விஜய் வாக்குறுதி
சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான பீக் ஹவர்ஸ் மின் கட்டணம் ரத்து செய்யப்படும் என்று விஜய் வாக்குறுதி அளித்தார்.
Published : April 14, 2026 at 9:15 PM IST
திருப்பூர்: தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து கனிவோடு பரிசீலிக்கப்படும் என விஜய் கூறினார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தவெக தலைவர் விஜய் இன்று திருப்பூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
இதற்காக கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை மார்க்கமாக அவிநாசி வந்தடைந்த அவர், அவிநாசி பைபாஸ் அருகில் ரோடு ஷோ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார். அங்கு பல்லாயிரக்கணக்கில் குவிந்திருந்த தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
நெசவாளர்கள்
அப்போது பேசிய விஜய், “நெசவாளர்களின் தயாரிப்புகளை நேரடியாக சர்வதேச சந்தைகளில் விற்பனை செய்ய, அரசுக்கு சொந்தமான உலகளாவிய இ-காமர்ஸ் பிராண்ட் உருவாக்கப்படும். முக்கிய நகரங்களில் 'வெற்றி தறி' விற்பனை நிலையங்கள் அமைக்கப்படும்.
நிலையற்ற நூல் விலை மற்றும் மின்சார நெருக்கடி சுமையைப் பகிர்ந்து கொள்ள கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறி வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு நெசவாளர் குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் வழங்கப்படும்.
கைத்தறிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் 500 யூனிட்டுகளாகவும், விசைத்தறிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் 1500 யூனிட்டுகளாகவும் உயர்த்தப்படும். நெசவாளர்களின் உற்பத்தி செலவுகளை குறைப்பதற்காக அவர்கள் வழங்கும் நூல், சாயங்கள் மற்றும் ரசாயனங்களுக்கு 50% மானியம் வழங்கப்படும். அனைத்து நெசவாளர்களுக்கும் ரூ.10 லட்சம் ஆயுள் காப்பீடு வழங்கப்படும். நெசவாளர்களின் முதியோர் ஓய்வூதியம் மாதம் ரூ.3 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
MSME நிறுவனங்கள்
இந்தியாவிலேயே சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் அதிகமாக மூடப்பட்டதில் தமிழ்நாடு தான் இரண்டாவது மாநிலம். இந்த பெருமையை உண்டாக்கினது தான் திமுக ஆட்சியின் மிகப்பெரிய சாதனை. எனவே, நெருக்கடியில் உள்ள MSME நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்காக ரூ.15,000 கோடி மாநில கடன் உத்தரவாத நிதி உருவாக்கப்படும்.
மேலும், MSME நிறுவனங்கள் மூடப்படுவதற்கான மிகப்பெரிய காரணங்களில் ஒன்று 400 விழுக்காட்டுக்கு மேல் உயர்ந்துள்ள பீக் ஹவர்ஸ் மின்கட்டணம். எனவே, சிறு,குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான Peak Hours மின் கட்டணம் ரத்து செய்யப்படும். மேலும் MSME நிறுவனங்கள் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 100% மின்சார வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.
விவசாயிகள்
5 ஏக்கருக்கு குறைவான விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களில் வாங்கிய பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும். 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 50% தள்ளுபடி செய்யப்படும். விவசாய உற்பத்தி பொருள்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலைக்கு சட்டப்பூர்வ உத்தரவாதம் வழங்கப்படும்.
நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.3,500-ம், கரும்புக்கு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.4,500-ம் வழங்கப்படும். 'உழவர்களின் தோழன்' திட்டத்தின் கீழ், குத்தகை விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 நேரடி முதலீட்டு ஆதரவு தொகையாக வழங்கப்படும். 100% காப்பீடு திட்டத்தின்கீழ், பயிர் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
அரசு ஊழியர்கள்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் வழங்குவது குறித்து பரிசீலித்து மதிப்பீடு செய்யப்படும். 5 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக அரசு பணியை நிறைவு செய்துள்ள தற்காலிக ஆசிரியர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் எழுத்தர் பணியாளர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவார்கள்.
பதவி உயர்வுக்கு பணம் பெறும் கலாச்சாரம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும். அரசு ஊழியர்களின் இடம் மாற்றம் வெளிப்படை மற்றும் காலவரையறைக்குட்பட்ட முறையில் நடைமுறைபடுத்தப்படும்.
காவலர்கள்
காவலர்களின் அடிப்படை மாதாந்திர ஊதியம் ரூ.18,200-லிருந்து ரூ.25,000-மாக உயர்த்தப்படும். அதிக மன அழுத்தம் உள்ள பணிகளில் ஈடுபடும் காவலர்களுக்கு பணிப்படியாக மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும். காவலர்களின் பணி நேரங்கள் முறைப்படுத்தப்படும். வாரத்திற்கு ஒரு நாள் சுழற்சி முறையில் அவர்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படும்.
மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, சேலம், வேலூர் ஆகிய இடங்களில் காவலர் நல மருத்துவமனைகள் நிறுவப்படும். பெண் காவலர்கள் பாதுகாப்பு நெறிமுறை அல்லது பாதுகாப்பு பணிகளுக்கு பணி அமர்த்தப்படமாட்டார்கள். பெண் காவலர்களுக்கு என தனி ஓய்வறைகளும், நடமாடும் கழிப்பிடங்களும் அமைக்கப்படும்" என்று விஜய் பேசினார்.
ரோடு ஷோ ரத்து
இதனிடையே, பெருமாநல்லூரில் பரப்புரை முடிந்ததும் பூலுவபட்டி நால்ரோடு வரை 6 கி.மீ தூரம் விஜயின் ரோடு-ஷோ நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், விஜய்யை காண அப்பகுதியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்திருந்தனர். ஆனால், கடைசி நேரத்தில் ரோடு ஷோ ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனால், விஜய் மீண்டும் சேலம்-கொச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக கோவை புறப்பட்டார். இதனால், விஜயை பார்ப்பதற்காக சாலையில் திரண்டிருந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பெண்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்.
இதுகுறித்து பெண் ஒருவர் கூறியபோது, "மணிக்கணக்கில் காத்திருந்தும் விஜய்யை பார்க்காதது ஏமாற்றம் தான். . விஜய் முதலமைச்சரானால் பெண்களுக்கு நல்லது செய்வார்” என்றார்.