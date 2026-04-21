வேறு எந்தச் சின்னத்திற்கு நீங்கள் வாக்களித்தாலும் பிளவுவாத சக்திக்கு ஆதரவே - தவெக தலைவர் விஜய்
அளக்க முடியாத ஆழ்கடல், விலக்க முடியாத விரிவானம், நேர்மையின் நெருப்புக்கோளம், சமூகநீதி காவலரண், ஜனநாயகப் பேரரண் தவெக என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
Published : April 21, 2026 at 11:55 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்றுடன் நிறைவடையும் நிலையில், வேறு எந்தச் சின்னத்திற்கு மக்கள் வாக்களித்தாலும் பிளவுவாத சக்திக்கு மறைமுக அல்லது நேரடி ஆதரவாக மட்டுமே அது மாறும் என தவெக தலைவர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்றுடன் (ஏப்ரல் 21) தேர்தல் பிரச்சாரம் நிறைவடைகிறது. இறுதி நாள் தேர்தல் பிரச்சாரம் விறுவிறுவென நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், மனம்விட்டுப் பேசும் கடிதம் என சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அதில், ”தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்த அரசியலுக்கு வந்த எனக்கு சொல்ல முடியாத நெருக்கடியையும், நிரபந்தங்களையும், வேதனைகளையும் தீயசக்தியான திமுகவும், கொள்கை எதிரியான பாஜகவும் தந்ததாக” குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், மக்கள் நலனுக்காக அரசியலுக்கு வந்த தன்னை, அழுந்தங்களை கொடுத்து அடிப்பணிய வைக்க முயல்வதாக தெரிவித்த அவர், ஆதாயங்களைக் காட்டி தன்னை அடக்கி விடவும் முடியாது, அதிகாரங்களை ஏவி மிரட்டி விடவும் இயலாது என தெரிவித்துள்ளார்.
“முதன்மை அரசியல் சக்தியாகக் களத்திற்கு வந்திருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தமிழக மக்கள் நலன் சார்ந்த நோக்கத்தையும், அதன் தாக்கத்தையும் எந்தக் கொம்பனாலும் அசைக்க முடியாது. வரும் தேர்தலில் நம் மக்களே அவர்களுக்கு சரியான பாடம் புகட்டி உணர்த்துவர்” என தெரிவித்துள்ளார்.
வீழ்த்த முடியுமா?
தொடர்ந்து, அளக்கமுடியாத ஆழ்கடல், விலக்க முடியாத விரிவானம், நேர்மையின் நெருப்புக்கோளம், மக்களின் நெஞ்சில் நீக்கமறக் குடியிருக்கும் சமூகநீதிக் காவலரண், ஜனநாயகப் பேரரண் தவெக. இப்படிப்பட்ட தவெக-வை ஊழல் விஷ சக்திகளால் வீழ்த்த முடியுமா? பாசிச சக்திகளால் பகைவெல்ல முடியுமா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், ”பணத்தை மட்டுமே நம்பி தத்தம் சுயலாபங்களுக்காக அரசியல் களமாடும், எதிர் வரும் நம் தலைமுறையின் கனவுகளை அடகு வைக்கத் துடிக்கும் அடிமை அரசியல் சூதாடிகளின் வேறு எந்தச் சின்னத்திற்கு நீங்கள் வாக்களித்தாலும், பிளவுவாத சக்திகளுக்கான மறைமுக அல்லது நேரடி ஆதரவாக மட்டுமே அது மாறும் என்றும், எப்போதும் போல அடைமழையாக இந்த அரசியல் சூதாடிகளின் ஊழல் – லஞ்சக் கொள்ளைப் பணமழை பொழிந்தாலும் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி அன்று, நீங்கள் அனைவரும் திருவிழாக் கோலம் பூண்டு, விசில் புரட்சிக்குத் தயாராகி, குடும்பம் குடும்பமாக விசில் சின்னத்திற்கு மட்டுமே வாக்களிக்க வேண்டும். உங்களை இருகரம் கூப்பி வேண்டி விரும்பிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.