மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்: ஆட்டத்தை மாற்றிய பாமக; 'கேம் சேஞ்சர்' ஆனதா வன்னியர் வாக்குகள்?
ஒருபக்கம் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் விஜய் மீதான நம்பிக்கையை பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது என்று சொன்னாலும் கூட, வட மாவட்டங்கள் இன்னும் தங்கள் கையில் இருக்கிறது என்பதே பாமக உரக்கக் கூறும் செய்தியாக உள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 6:18 PM IST
- BY ஜா.ஜாக்சன் சிங்
தமிழ்நாடே பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மதராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வருகின்றன. இரண்டு தொகுதிகளிலுமே தவெக வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் தேர்தல் என்பதால், இது விஜய் ஆட்சி மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் மதிப்பீட்டை பிரதிபலிப்பாக இருக்கும் என அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். அதுமட்டுமின்றி, கூட்டணிக் கட்சிகளை தக்க வைப்பதற்கும் தவெகவுக்கு இந்த தேர்தல் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது. அந்த வகையில், இந்த இரண்டிலுமே தவெக 'பாஸ்' ஆகிவிட்டது என்றே சொல்லலாம்.
ஆட்டத்தை மாற்றிய அன்புமணி
தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட போதே, மதுராந்தகத்தில் இலகுவாக தவெக வெற்றி பெற்றுவிடும் என்றே கணிக்கப்பட்டது. அதற்கு முக்கிய காரணம், விஜய்யின் செல்வாக்கு என்பதோடு மட்டுமின்றி, அன்புமணி ராமதாஸ் எடுத்த நிலைப்பாடுதான் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள். ஆம், இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானதுமே பாமக யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என அறிவித்தார் அன்புமணி.
வட மாவட்டங்களும், கள எதார்த்தமும்
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருக்கும் பாமக, தார்மீக ரீதியாக இந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவை தான் ஆதரித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என அன்புமணி கொடுத்த 'ஸ்டேட்மெண்ட்', மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. வட மாவட்டங்களில் ஒன்றான மதுராந்தகம், வன்னியர்கள் மிக அடர்த்தியாக வசிக்கும் தொகுதி. அப்படி இருக்கையில், பாமகவுடன் யார் நட்புறவில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சற்று சாதகமாக களம் மாறும் என்பதே எதார்த்தம்.
அதிமுகவுக்கு அதிர்ச்சி
ஒரே கூட்டணியில் இருப்பதால் பாமக தனக்கு ஆதரவளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்த அதிமுகவுக்கு, அன்புமணியின் இந்த அறிவிப்பு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது என்றால், அதுவே தவெகவுக்கு ஓர் அசுர பலத்தை தந்தது என்கின்றனர் தமிழக தேர்தல் களத்தை உற்றுநோக்குபவர்கள்.
அதன்படி, மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் பாமகவுக்கு சாதகமான வாக்குகளும், வன்னியர்களின் குறிப்பிட்ட சதவீத்தினரின் வாக்குகளையும் தவெக பெருமளவில் அறுவடை செய்துள்ளது என்றே கருதப்படுகிறது. மீதமுள்ள வாக்குகள் திமுகவின் பக்கம் சென்றுவிட்டதையே மதுராந்தகம் தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.
மரகதம் குமரவேல் - அன்றும், இன்றும்
அத்தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், 21-வது சுற்று நிலவரப்படி 72,139-க்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்றிருக்கும் நிலையில், அதற்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள திமுக 52,008-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளை வாங்கியுள்ளது. ஆனால், கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுராந்தகத்தில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக, இந்த முறை 45 ஆயிரத்து சொச்சம் வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த தேர்தலிலும் இப்போதைய தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்தான் அதிமுக வேட்பாளராக நின்று வெற்றி பெற்றார் என்பதுதான் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்.
மீண்டும் நிரூபித்த பாமக
ஒருபக்கம் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் விஜய் மீதான நம்பிக்கையை பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது என்று சொன்னாலும் கூட, வட மாவட்டங்கள் இன்னும் தங்கள் கையில் இருக்கிறது என்பதே பாமக உரக்கக் கூறும் செய்தியாக உள்ளது. முந்தைய பல தேர்தல்களிலும் கூட பாமகவுடன் கைக்கோர்த்துதான் திமுக, அதிமுக ஆகிய திராவிடக் கட்சிகள் வட மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியை பிடித்ததும் வரலாறாக உள்ளது.
பாமகவின் தேர்தல் வரலாறு
உதாரணமாக, 2001 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றது. இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி 196 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. இதில் பாமக மட்டும் 20 இடங்களை கைப்பற்றியது.
அதேபோல, 2006 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான ஜனநாயக முற்போக்குக் கூட்டணியில் பாமக இடம்பெற்றது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 163 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. பாமக 18 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதில் திமுக தலைமையில் ஆட்சி அமைந்ததற்கு பாமகவின் வெற்றி முக்கிய காரணமாக இருந்தது.
இதேபோல, கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட 47 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்தது. இருந்தபோதிலும், வட மாவட்டங்களில் 30-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை அதிமுக கைப்பற்றியதற்கு பாமக உடனான கூட்டணியே காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது.
'கேம் சேஞர்' ஆக நீடிக்கும் பாமக
ஒருவேளை, தற்போதைய மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு நிலைப்பாட்டை பாமக எடுத்திருந்தால், தவெகவை வீழ்த்தி அதிமுக வெற்றி பெற்றிருக்குமோ இல்லையோ, குறைந்தபட்சம் திமுகவையாவது முந்தி இரண்டாம் இடத்தையாவது பிடித்திருக்கும் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள். தனித்து நின்று ஆட்சியை பிடிக்கும் சக்தி இல்லாவிட்டாலும், இப்போது வரை வட மாவட்டங்களில் அரசியல் கட்சிகளின் வெற்றி-தோல்வியை தீர்மானித்து யார் ஆட்சியை பிடிப்பது என்ற கிங்மேக்கர் கேமில் பாமக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது என்பதே மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் சொல்லும் செய்தியாக உள்ளது.