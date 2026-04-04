’உங்கள் சீட்டும் தேவையில்லை, நோட்டும் தேவையில்லை’: திமுகவை விமர்சித்த வேல்முருகன்
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியுடன் 40 கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளன. நாங்கள் 234 தொகுதிகளிலும் கேமரா சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறோம் என வேல்முருகன் கூறினார்.
Published : April 4, 2026 at 2:54 PM IST
விழுப்புரம் : "நீங்கள் கொடுக்கும் சீட்டும் தேவையில்லை. நோட்டும் தேவையில்லை" என்று திமுகவை விமர்சித்து தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் பேசியுள்ளார்.
விழுப்புரத்தில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி சார்பில் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த 19 வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது. வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்து அக்கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் உரையாற்றினார்.
அவர் கூறுகையில், “தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் கட்டமைப்பை உருவாக்கி, 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காணும் இயக்கமாக வளர்ந்துள்ளது.
234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்து நேர்காணல் நடத்தி பட்டியலை தயார் செய்து, எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிவிக்கலாம் என்ற நிலையில் இருந்தேன். அதற்குப் பிறகுதான், அதிகாரப்பூர்வமாக திமுகவில் இருந்து வெளியேறுகிறோம் என அறிவித்தேன். எங்களுக்கு சீட்டை விட, தமிழ் சமூகத்திற்கான கோரிக்கை தான் முக்கியம்.
வேல்முருகன் நம்மோடு இருந்தால் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பார் என்று கணக்கு போட்டார்கள். பேச்சுவார்த்தையில் சில இடங்களை கேட்டோம், தர மறுத்தார்கள். ஏற்கனவே நமக்கு கொடுத்த தொகுதியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கூறினார்கள். நாங்கள் கொடுப்பது சீட்டு இல்லை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி என்றார்கள். அதற்கு நான் சம்மதிக்கவில்லை. உங்கள் சீட்டும் தேவையில்லை. நோட்டும் தேவையில்லை என கூறிவிட்டு வந்தேன்” என திமுகவை விமர்சித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சமூக நீதி வழி வந்த அரசு எனக் கூறிக் கொள்ளும் திமுக, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி உரிய இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டியதுதானே? அவர்களை யார் தடுத்தது? நீங்கள் இன்று மார்த்தட்டி சொல்லும் திட்டங்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் ஆலோசனை கூறியவன் வேல்முருகன்” என பேசினார்.
பாமக உட்கட்சி பிரச்சனை குறித்து பேசிய அவர், “நான் தைலாபுரம் தோட்டத்தில் பயிற்சி எடுத்தவன். பாவம், மருத்துவர் ராமதாசுக்கே இந்த நிலைமை வந்துவிட்டது. ராமதாஸும், அன்புமணியும் ஒன்றாக இணைந்து ஏழை மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். பலர் இன்றைக்கு பாமகவை விமர்சிக்கிறார்கள். அதனை கேட்கும் போது எங்களுக்கு வேதனையாக உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வேல்முருகன், “ 25 பேர் கொண்ட இரண்டாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அறிவித்துள்ளேன். விரைவில் மூன்றாம் கட்ட பட்டியல் வெளியிடப்படும். 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளுடன் பேசி மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியிடப்படும்.
எங்கள் கூட்டணியில் போட்டியிடும் வேட்பாளருக்கு கேமரா சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும். எங்கள் கூட்டணியில் 40 கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. 234 தொகுதிகளிலும் கேமரா சின்னத்தில் தான் போட்டியிடுகிறோம். 50 தொகுதிகளை கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கி தந்துள்ளோம்" என வேல்முருகன் கூறினார்.