நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க தடையா? திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உத்தரவை எதிர்த்து தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
Published : May 12, 2026 at 6:22 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்துகொள்ள தடை விதித்த உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து, திருப்பத்தூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த 17வது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் 83,374 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 83,375 வாக்குகள் பெற்று 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் தொகுதியில் இருந்த தபால் வாக்கு ஒன்று, வேலூர் அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி எண் 50க்கு தவறுதலாக சென்று விட்டது. அந்த வாக்கை சிவகங்கையில் உள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி 185ல் சேர்க்க வேண்டும் என திமுக வேட்பாளர் பெரிய கருப்பன் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.
ஆனால், தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காததால், தவெக வேட்பாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பொறுப்பேற்க தடை விதிக்க வேண்டும் என பெரிய கருப்பன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், நீதிமன்ற மறு உத்தரவு வரும் வரை சட்டமன்றத்தில் நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு, நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பு உள்ளிட்ட எதிலும் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி கலந்து கொள்ள தடை விதித்தது.
அதே நேரத்தில், சீனிவாச சேதுபதியின் தேர்தல் வெற்றியை நீதிமன்றம் ரத்து செய்யவில்லை. அதனால், அவரது தேர்தல் வெற்றியை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும் கருதக் கூடாது. வாக்கு எண்ணிக்கை விவரங்கள் மற்றும் மின்னனு வாக்குகள், தபால் வாக்குகள், நிராகரிக்கப்பட்ட தபால் வாக்குகள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆவணங்களையுப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஜூன் 19-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.
இந்நிலையில், உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும், நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள கூடாது என்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு மீதான விசாரணை நாளை நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நாளை நம்பிக்கை வாக்குகெடுப்பு நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேல்முறையீடு செய்திருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது.