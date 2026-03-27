பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை பேச்சு: பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை கோரி தேனி மாவட்ட தவெகவினர் புகார்
பொன்ராஜ் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று புகார் மனு அளித்திருந்தார்.
Published : March 27, 2026 at 5:52 PM IST
தேனி: தவெக கட்சி பெண்கள் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்ததாக பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தவெக கட்சி பெண் நிர்வாகிகள் புகார் அளித்தனர்.
அரசியல் விமர்சகரும், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமின் உதவியாளராக இருந்தவருமான பொன்ராஜ், சமீபத்தில் விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண்கள் குறித்து தரக்குறைவாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் பொன்ராஜின் பேச்சுக்கு தவெக நிர்வாகிகள் பலர் தங்களது கண்டனங்கள் மற்றும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அவர் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக தலைவர் விஜய் பதிவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில், நேற்று இரவு சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேரடியாக சென்று பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனு அளித்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், ”திமுகவின் அதீத ஆதரவாளராக செயல்பட்டு வரும் த. பொன்ராஜ், என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளான ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு பெண்களையே விலைமாதர் என்று அர்த்தம் தொனிக்கும் சொல்லை நேரடியாக பயன்படுத்தி மிகவும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்து வருகிறார். இவ்வாறு தமிழக மகளிரை மிக மோசமாக பேசிவரும் அந்த நபர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுத்து, பெண்களின் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத்தொடர்ந்து இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேனி வடக்கு மாவட்ட தலைவர் பிரகாஷ் தலைமையில், மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பொன்ராஜ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி புகார் மனு அளித்தனர்.
தவெக பெண் நிர்வாகிகள் அளித்த மனுவில், பொன்ராஜ் கூறிய கருத்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த பெண்களை மட்டுமில்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கும் எதிராகவும், மிகவும் மோசமான தரம் தாழ்ந்து கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். அவர் மீது உரிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.