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தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தவெக ஆதரவு

இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு கோரி புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம், முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவர் நேரு உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவர்கள், அமைச்சர் என்.ஆனந்த்-ஐ நேரில் சந்தித்தனர்.

தவெக அலுவலகத்தில் புதுவை காங்கிரஸ் தலைவர்கள்
தவெக அலுவலகத்தில் புதுவை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 1:38 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 1:58 PM IST

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சென்னை: தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் அறிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கோரி, புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர்கள், தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அமைச்சரும், தவெக பொதுச் செயலாளருமான என்.ஆனந்தை நேரில் சந்தித்து கடிதம் வழங்கினர்.

புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம், முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவர் நேரு உள்ளிட்ட முக்கியத் தலைவர்கள், அமைச்சர் என்.ஆனந்த் மற்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோரைச் சந்தித்து தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் ஆதரவு கோரினர்.

இதனைத்தொடர்ந்து காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு ஆதரவளிப்பதாக தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் அறிக்கை வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.

Last Updated : September 15, 2026 at 1:58 PM IST

TAGGED:

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தல்
புதுச்சேரி காங்கிரஸ்
THATTANCHAVADY BY ELECTION
CONGRESS
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