விஜய் ஆட்சியமைக்க முடியாத விரக்தியில் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சி: மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை

காயமடைந்தவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தீக்குளித்த இசக்கியப்பன் (பழைய படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 3:50 PM IST

திருநெல்வேலி: தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க முடியாத சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், நெல்லையை சேர்ந்த தவெக தொண்டர் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் செட்டிகுளம் அருகே உள்ள புதுமை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இசக்கியப்பன் (வயது 40). இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கிளைக் கழக செயலாளராகப் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு, விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக வேண்டி, சுமார் 16 அடி நீளம் கொண்ட வேலை அலகாக குத்திக்கொண்டு ஊர்வலம் வந்து தனது தீவிரப்பற்றை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்.

​நடந்து முடிந்த தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற்றும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை. இவ்வாறு விஜய் முதலமைச்சராக முடியாத சூழல் நிலவி வருவதை பார்த்து மனமுடைந்த இசக்கியப்பன், இன்று திடீரென உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சித்தார்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், தற்போது உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தீக்காய சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்று வரலாறு படைத்தது. குறிப்பாக திமுக, அதிமுகவின் முக்கிய வேட்பாளர்களை வீழ்த்தி தவெக பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியாக மாறி இருக்கிறது.

ஆனாலும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் பிற கட்சிகளின் ஆதரவை விஜய் திரட்டி வருகிறார். தற்போது வரை காங்கிரஸ் மற்றும் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அவருக்கு ஆதரவளித்துள்ளனர். நேற்றிரவு ஐயுஎம்எல் கட்சி ஆதரவளிப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், அக்கட்சி ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது.

இதனால் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் இரண்டு இடங்கள் தேவைப்படும் சூழலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆதரவை தவெக நாடியுள்ளது. இதுதொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

தற்போது வரை மூன்று முறை ஆளுநரை சந்தித்தும் விஜய்யால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. பெரும்பான்மையான இடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கப்படும் என ஆளுநர் அர்லேகர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். இதனால் தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் சோர்வடைந்துள்ளனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நெல்லையை சேர்ந்த தொண்டர் விஜய்க்காக தீக்குளித்திருப்பது பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104 ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

