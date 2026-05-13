தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் - கட்சி பதவியை பறித்த இபிஎஸ்

தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் கட்சி பொறுப்புகளைப் பறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
Published : May 13, 2026 at 7:26 PM IST

சென்னை: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் கட்சி பதவிகளை பறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (மே 13) முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. இதில் அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், கே.சி.வீரமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன், காமராஜ், இசக்கி சுப்பையா, மரகதம் குமரவேல், மரகதம் வெற்றிவேல், சேகர், நட்ராஜ், மோகன், ராகேஷ், ஹரி பாஸ்கர், ஹரி, கே.பி.அன்பழகன், சத்தியபாமா, சுகுமார், ரவி மனோகரன், ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகம், அருண்மொழி வர்மன், பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, திலீபன் ஆகிய 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். அதேபோல், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 22 பேர் தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தனர்.

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், தவெக அரசுக்கு ஆதரவளித்திருப்பது அதிமுக பிளவுப்பட்டதை உறுதிச் செய்யும் வகையில் அமைந்திருந்தது. இந்த நிலையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார்.

இந்த சூழலில் 26 அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்களின் பதவிகளை பறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர், துணை பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து நத்தம் விஸ்வநாதன் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், கட்சியின் தலைமை நிலையச் செயலாளர், கோவை புறநகர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து எஸ்.பி.வேலுமணி நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், விழுப்புரம் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து சி.வி.சண்முகம், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், திருவாரூர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து காமராஜ், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், புதுக்கோட்டை வடக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து சி.விஜயபாஸ்கர், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், நாமக்கல் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து தங்கமணி, அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், தருமபுரி மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து கே.பி.அன்பழகன், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், திருவள்ளூர் மத்திய மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து பென்ஜமின், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், திருப்பூர் புறநகர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், தேனி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து ஜக்கையன், அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், திருநெல்வேலி புறநகர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து இசக்கி சுப்பையா, கடலூர் வடக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து எம்.சி.சம்பத், திருப்பத்தூர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து கே.சி.வீரமணி, கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், ஈரோடு மாநகர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து

ராமலிங்கம், கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, கடலூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து அருண்மொழி தேவன், ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் ரவி, ராணிப்பேட்டை மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் சுகுமார், திருப்பூர் புறநகர் மாவட்டச் செயலாளர் மகேந்திரன், நீலகிரி மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து கப்பச்சி, திருச்சி மாநகர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து சீனிவாசன், திருச்சி புறநகர் வடக்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து பரஞ்ஜோதி, திருச்சி புறநகர் தெற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து குமார், தஞ்சாவூர் மேற்கு மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து ரெத்தினசாமி, தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து சேகர் ஆகிய கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல், விழுப்புரம், கோவை புறநகர், புதுக்கோட்டை வடக்கு, நாமக்கல், திருவாரூர், திருவள்ளூர் மத்திய, ராணிப்பேட்டை, ராணிப்பேட்டை மேற்கு, திருப்பத்தூர், கடலுர் வடக்கு, கிருஷ்ணகிரி மேற்கு, ஈரோடு மாநகர், நீலகிரி, திருச்சி மாநகர், கரூர், தேனி மேற்கு, திருநெல்வேலி புறநகர் ஆகிய மாவட்டச் செயலாளர்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும், தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ள நிர்வாகிகளுக்கு பதிலாக, புதிய மாவட்டச் செயலாளர்களை நியமித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

