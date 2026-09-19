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சூடுபிடித்த இடைத்தேர்தல்: 40 நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட தவெக - யார் யார் இருக்காங்க தெரியுமா?

தவெக நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன், மதிமுக பொதுசெயலாளர் வைகோ, அக்கட்சியின் எம்.பி. துரை வைகோ ஆகியோரின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 8:03 PM IST

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சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், ஆளும் தவெகவின் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் வரும் அக்டோபர் மாதம் 6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலுக்கான வேட்புமனு பரிசீலனை முடிவடைந்ததை அடுத்து, இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது.

மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், திமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கணிதா சம்பத், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஜானகி ராமன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் சுகந்தி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

தாராபுரம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா, திமுக சார்பில் எஸ்.சுகன்யா, அதிமுக சார்பில் கே.பானுமதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் லட்சுமணன் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானதால், தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது.

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இந்நிலையில், ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலை அடுத்து இந்த பட்டியலை வெளிடுவதாக தவெக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் யார்-யார்?

இந்த நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய்யின் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.

தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, என்.ஆனந்த், அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், மரியவில்சன், ராஜ்மோகன், ஸ்ரீநாத், ரமேஷ், தென்னரசு, விஜய் பாலாஜி, வன்னி அரசு, கமலி உள்ளிட்டோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

கூட்டணி தலைவர்களை பொறுத்தவரை, விசிக தலைவர் திருமாவளவன், அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், மதிமுக பொதுசெயலாளர் வைகோ, அக்கட்சியின் எம்.பி. துரை வைகோ, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் காதர் மொய்தீன் ஆகியோரின் பெயர்கள் நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

முன்னதாக, அதிமுக சார்பில் நேற்று நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணியின் பெயர்கள் இடம்பெறாதது சர்ச்சையானது. இந்த இடைத்தேர்தலுக்கு திமுக சார்பிலான நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் பட்டியல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

TAGGED:

தவெக நட்சத்திர பேச்சாளர்கள்
தவெக
முதல்வர் விஜய்
இடைத்தேர்தல்
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