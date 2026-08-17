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தவெக பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை - டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்

சமீபத்தில் கர்நாடகாவில் மூன்று தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். அதற்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் குற்றஞ்சாட்டினார்.

முரசொலி மாறனின் உருவ படத்துக்கு திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்
முரசொலி மாறனின் உருவ படத்துக்கு திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 3:14 PM IST

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சென்னை: தவெக பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என திமுக மூத்த தலைவர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.

முரசொலி மாறனின் 93-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி, கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள முரசொலி அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்தும், மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினார்.

இதேபோல், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த அமைப்பு செயலாளரும், திமுக செய்தி தொடர்பு குழு தலைவருமான டி.கே.எஸ்.இளங்கோவனும் முரசொலி மாறனின் சிலைக்கு மரியாதைச் செலுத்தினார். இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர் "தவெக அரசு தனது நூறாவது நாளை விளம்பரப்படுத்தி கொண்டாடுகின்றனர். மாற்றம் மாற்றம் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை.

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சமீபத்தில் கர்நாடகாவில் மூன்று தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். அதற்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எல்லா திட்டத்திற்கும் பெயரை மாற்றி, வெற்றி என்று அழைக்கிறார்கள். இதில் எந்த வெற்றியை கண்டார்கள் என்று தெரியவில்லை.

போதைப்பொருள் வழக்கில் புகார் கொடுக்க வந்த மாணவனை, இவன்தான் போதைப்பொருள் கடத்தினான் என்று காவலர்கள் அடித்தே கொலை செய்துள்ளனர். ஏற்கனவே, நடந்த கொலை வழக்கில் இதுபோன்று தான் நடந்திருக்குமோ? என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது" என தெரிவித்தார்.

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டிகேஎஸ் இளங்கோவன்
MK STALIN
TKS ELANGOVAN
TVK
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