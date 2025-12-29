ETV Bharat / state

விஜய்யை முதலமைச்சராக ஏற்பவர்கள் மட்டுமே கூட்டணிக்கு வர முடியும் - செங்கோட்டையன்

தவெகவில் மற்ற கட்சிகள் இணைவது குறித்து ஜனவரி முதல் வாரத்தில் தெரியவரும் என அக்கட்சியின் நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன்
தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 11:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: விஜய்யை முதலமைச்சராக ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் மட்டும்தான் கூட்டணியில் இணைய முடியும் என தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், சென்னை செல்வதற்காக ஈரோட்டில் இருந்து கோவை விமான நிலையத்துக்கு வந்தார். அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், 'ஜனநாயகன்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவே வியக்கும் அளவுக்கு நடைபெற்றது. மலேசியாவில் இதுவரை பிரதமர் மற்றும் குடியரசு தலைவர் மட்டும்தான் ரோடு ஷோ நடத்தி இருப்பார்கள். இந்த முறை விஜய்க்கு ரோடு ஷோ நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் வரலாற்று நாயகனாக விஜய் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார். எதிர்கால தமிழகத்தை ஆள்வதற்கு, விஜய்தான் வேண்டும் என 18 முதல் 35 வயதுள்ளவர்கள் ஒரு மனதாக குரல் கொடுத்து வருகின்றனர்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: திமுக இயக்கம் வளர்ந்ததே கடைகளால் தான்: வணிகர் சங்க விழாவில் உதயநிதி நெகிழ்ச்சி

காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தவெகவுடன் இணைவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இணைவது தொடர்பான கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், இந்த கருத்துகள் என் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்படவில்லை” என பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து, விஜய் ஆர்எஸ்எஸ் பெற்றெடுத்த பிள்ளை என திருமாவளவன் விமர்சித்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "ஒவ்வொரு தலைவரும் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள். இலங்கை தமிழருக்கு குரல் கொடுத்த திருமாவளவன், அங்கு விருந்து சாப்பிட்டுவிட்டு பரிசு வாங்கி வந்த காலமும் இருக்கிறது” என்றார்.

மேலும், ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கைது குறித்து தவெக கருத்து தெரிவிக்காதது குறித்த கேள்விக்கு, “புதிய இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கோரிக்கை வைக்கும்போது அதுகுறித்து ஆராய்ந்து நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்

விஜய்தான் முதலமைச்சர்

மேலும் பேசிய அவர், "நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம். விஜய்யை முதலமைச்சராக ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் மட்டும்தான் கூட்டணியில் இணைய முடியும். எங்களுடன் யார் கூட்டணியில் இணைவார்கள் என்பது குறித்து ஜனவரி முதல் வாரத்திற்குள் தெரியவரும்.

மேலும், 100 நாள் வேலை திட்டத்தில், எல்லோரும் வாழ வேண்டும். எல்லோருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது நிலைப்பாடு. கொள்கை ரீதியாக யாரை எதிர்க்கிறோம் என்பதற்கு தொண்டர்கள் பதில் அளித்துள்ளனர். மக்கள் உணர்வை விஜய் பிரதிபலிக்கிறார்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

SENKOTTAIYAN
செங்கோட்டையன்
TVK VIJAY
விஜய்
K A SENGOTTAIYAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.