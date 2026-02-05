தோல்வி பயத்தில் எடப்பாடி தவெகவை 'பி டீம்' என்கிறார் - செங்கோட்டையன் ஆவேசம்
தோல்வி பயம் காரணமாகவே ஒவ்வொரு நாளும் சிந்தித்துச் சிந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அளித்து வருகிறார் என்று செங்கோட்டையன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 5, 2026 at 7:50 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், சென்னை செல்வதற்காக இன்று கோவை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அதிமுகவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் தேர்தல் அறிக்கை குறித்தக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.
அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு கட்டங்களாக வெளியிட்டிருப்பது குறித்து பேசிய செங்கோட்டையன், "தேர்தல் அறிக்கை என்பது முழுமையாக முன்வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று; ஆனால் தோல்வி பயம் காரணமாகவே ஒவ்வொரு நாளும் சிந்தித்துச் சிந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் அதிமுகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் தடுமாற்றமே அந்தத் தரப்பின் தோல்வி பயத்தைப் பறைசாற்றுகிறது," என்றார்.
அதிமுக நேரடியாகத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை விமர்சிப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த செங்கோட்டையன், "யார் யாருக்கு ‘பி டீம்’ (B Team) ஆகச் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நாட்டு மக்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரியும். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை எதிர்ப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு, அதிமுகவினர் தங்களின் தோல்வி பயத்தை மறைக்க இவ்வாறான கருத்துக்களைப் பேசி வருகின்றனர்," எனக் கூறினார்.
"தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை மக்கள் ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்துவிட்டார்கள் என்றும், 35 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்களின் ஒருமித்த கருத்து மாற்றத்தை நோக்கியே இருக்கிறது" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
நடிகர் விஜய் தனது வருவாயைப் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் பணியாற்ற வந்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், "2026 தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்பார்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
வெளிநாட்டுத் தமிழர்கள் முதல் உள்ளூர் குழந்தைகள் வரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு பெருகி வருவதாகவும், இது இந்திய வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லாக அமையும் என்றும் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறதா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, செங்கோட்டையன் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார்.
முன்னதாக, அதிமுகவின் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதியை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்டிருந்தார். அதில், மாணவர்களின் கல்விக் கடன் ரத்து செய்யப்படும், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மானிய விலையில் ஆண்டுக்கு 3 சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் அளிக்கப்படும், ஜல்லிக்கட்டில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் உயிரிழந்தால் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.