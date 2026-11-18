டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ள த.வெ.க அமைச்சர்கள் - கட்சியின் 2ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஏன்?
கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதற்கட்டமாக த.வெ.க சார்பில் நடத்தப்பட்ட விழாவில், சென்னையில் 5 மாவட்டங்களில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
Published : November 18, 2026 at 11:15 AM IST
சென்னை: த.வெ.க அமைச்சர்கள் டெல்லியில் தங்களது துறை சார்ந்த ஒன்றிய அமைச்சர்களை சந்திக்க முகாமிட்டுள்ளதால், கட்சியின் 2ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு த.வெ.க சார்பில் ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தேர்வு முடிந்தவுடன் ஒரு சில நாட்களிலே வழங்கப்படும் இந்த கல்வி விருதானது, விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் இந்த ஆண்டு நடைபெறுமா என கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில், நவம்பர் 4-ஆம் தேதி சென்னை நீலாங்கரையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி, அவர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் ஊக்கதொகை வழங்கி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
அப்போது முதற்கட்டமாக அரியலூர், கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் உள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி விருது வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், த.வெ.க-வின் இரண்டாம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா இன்றைய தினம் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள ஆர்.கே. கான்வென்ஷன் மையத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
டெல்லியில் முகாம்
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக முக்கிய திட்டங்களுக்கு நிதியை ஒதுக்க கோரியும், மேகதாது அணைக்கட்டும் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க கோரியும் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளனர்.
பொதுப்பணிகள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா டெல்லியில் மத்திய அரசின் துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து, மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவாலை நேரில் சந்தித்து, தமிழ்நாட்டின் முக்கிய கடல்சார் கட்டுமான மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவிக்கான கோரிக்கை மனுவை அளித்தார்.
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அதேபோல் பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி, மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் டெல்லியில், மத்திய அரசின் கல்வித்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி நேரில் சந்தித்தார். அப்போது பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்ந்த திட்டங்களுக்கு நிதியுதவிக்கான கோரிக்கை மனு அளித்தார். அதேபோல் இன்று மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சி.ஆர்.பாட்டிலை, தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் டெல்லியில் சந்தித்து பேச உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
கல்வி விருது விழா ஒத்திவைப்பு
அதில் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது போன்ற மாநிலத்தின் முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து பேசுவதற்காக தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் டெல்லியில் முகாமிட்டு இருப்பதன் காரணமாக, இன்று (நவ.18) நடைபெற இருந்த கல்வி விருது வழங்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், அடுத்தகட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழாவிற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை அழைத்து இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.