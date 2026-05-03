ETV Bharat / state

விஜய் ஆதரவு பெற்ற எடப்பாடி சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு கொலை மிரட்டல் - பாதுகாப்பு கேட்டு எஸ்பி அலுவலகத்தில் மனு

வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இதுபோன்று கொலை மிரட்டல் சம்பவத்தில் ஈடுபடுவதாக தவெக நிர்வாகிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

சேலம் எஸ்.பி அலுவலகத்தில் மனு அளித்த தவெக நிர்வாகிகள்
சேலம் எஸ்.பி அலுவலகத்தில் மனு அளித்த தவெக நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் ஆதரவு பெற்ற சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், இந்த செயலில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் சேலம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், நாளை (மே 4) வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் முதன்முறையாக களமிறங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது.

அதில், தவெக சார்பில் எடப்பாடி தொகுதியில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அருண்குமார் வேட்பு மனு பரிசீலனையின் போது திடீரென மாயமானார். இதனை அடுத்து அவரது வேட்பு மனு முறையாக விண்ணப்பிக்கப்படவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக சார்பில் யாரும் போட்டியிடவில்லை.

இந்நிலையில், எடப்பாடி தொகுதியில் சுயேட்சையாக நிற்க பிரவீன்குமார் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். விஜய் மன்றத்தைச் சேர்ந்த அவரது மனுவானது தேர்தல் ஆணையத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்த நிலையில், அவரை தொடர்புகொண்ட தவெக தலைவர் விஜய் அவருக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்ததோடு, அந்த தொகுதியில் வெற்றிவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி தொகுதியைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகிகள், பிரவீன்குமாரின் டிவி சின்னத்திற்காக சுறுசுறுப்பாக வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர். எடப்பாடி தொகுதி தவெக பொறுப்பாளராக ராஜ மனோகரன் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

நேற்று இரவு வேட்பாளர் பிரவீன்குமார் எடப்பாடி பகுதியில் உள்ள தேர்தல் பணிமனை அலுவலகத்திற்கு சென்று விட்டு எடப்பாடி - கொங்கணாபுரம் சாலையில் வந்த போது அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த 4 பேர் அவரது காரை சுற்றி வளைத்து கடுமையாக கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் எடப்பாடி தொகுதி பக்கம் வரக்கூடாது என்று மிரட்டியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் என்னென்ன? பட்டியலிட்ட தேர்தல் ஆணையம்

இதனையடுத்து, எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மற்றும் பொறுப்பாளர் ஆகியோர் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாகவும், எனவே தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டுமெனவும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் மனு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தவெக சார்பில் மனு வழங்கிய பிரகாஷ் கூறுகையில், “ஏற்கனவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் நிலைமை என்ன ஆனது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இது போன்று கொலை மிரட்டல் சம்பவத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

நாளை நடைபெறும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் சிலர் மிகப் பெரிய வன்முறையை ஏற்படுத்தவும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் வேட்பாளருக்கும் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். மிரட்டல் விடுத்த மர்ம நபர்களை காவல்துறையினர் கண்டறிந்து, அவர்கள் யார் என்பதையும், எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்பதையும் விசாரிக்க வேண்டும்” என்றார்.

TAGGED:

TVK CANDIDATE PROTECTION
TVK SALEM CADRES
தவெக எடப்பாடி வேட்பாளர்
சேலம் தவெக நிர்வாகிகள் பாதுகாப்பு
EDAPPADI TVK CANDIDATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.