தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை; கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆதரவை திரும்பப் பெறமாட்டார்கள் - திருமாவளவன்
காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை தவெக அரசுக்கான ஆதரவை திரும்ப பெறமாட்டார்கள் என திருமாவளவன் குறிப்பிட்டார்.
Published : November 4, 2026 at 8:38 PM IST
மதுரை: தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை தல்லாகுளம் பகுதியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "கடந்த நவம்பர் 1 ஆம் தேதி புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற வாக்குரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கான பேரணியில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் இருந்து விசிக சார்பில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். இந்திய நாடாளுமன்ற ஜனநாயகமும் அரசமைப்புச் சட்டமும் தற்போது பெரும் சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளன. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் வாக்குத் திருட்டு நடைபெறுவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், இதற்கு எதிரான அடுத்தகட்டப் போராட்டத்தை இந்தியா கூட்டணி விரைவில் அறிவிக்கும்.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் தவெக இந்தியா கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது புதிய பரிமாணத்தை உருவாக்கியுள்ளது. டெல்லி பேரணியில் தவெக கொடிகளும் இடம்பெற்றன. இருப்பினும், அக்கட்சியின் தலைவர் ஏன் பேரணியில் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறித்த பின்னணி தெரியாது. அதனை அவர்கள் தான் தெரிவிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற கூட்டணிக் கலந்தாய்வுக் கூட்டங்களில் தவெக அமைச்சர்கள் இருவர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்களின் சிரமத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பண்டிகைக்கு முன்பும் பின்பும் சேர்த்து 5 முதல் 6 நாட்களுக்கு சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் வசூலிப்பதை மத்திய அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டும்.
மதுரை மேலூர் நகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.700 ஊதியத்தில் ரூ.200 மட்டுமே வழங்கப்படுவதாகவும், தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து அரசு உடனடியாகத் தலையிட்டு உரிய ஊதியமும் தரமான உணவும் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கள்ளக்குறிச்சி அருகே பாண்டியன்குப்பம் கிராமத்தில் தலித் இளைஞர்கள் நான்கு பேர் தாக்கப்பட்டு காலில் விழவைக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மின்சாரக் கொள்முதலில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், மின்வெட்டு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதை எதிர்க்கட்சிகளின் புகாராக மட்டும் கருதாமல் பொதுமக்கள் பிரச்சினையாகக் கவனித்து முதலமைச்சர் நேரடியாகத் தலையிட்டு குறைபாடுகளைக் களைய வேண்டும்.
தேனி சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிய விவகாரத்தில் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்சி நிர்வாகத்தில் புதியவர்களாக இருந்தாலும் குறைபாடுகள் குறித்து தோழமைக் கட்சியான விசிக உரிய நேரத்தில் சுட்டிக்காட்டி வருகிறது. அவை விரைவில் சரிசெய்யப்படும் என நம்புகிறோம்.
தவெக ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முயற்சி நடைபெறுகிறதா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை ஆதரவைத் திரும்பப் பெறப்போவதில்லை என உறுதியளித்துள்ளன. எனவே, ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை" என்றார்.