திமுக புகார் எதிரொலி - நட்சத்திர பேச்சாளர் பட்டியலில் இருந்து கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பெயரை நீக்கிய தவெக!
பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்களாக இடம்பெறுவது தொடர்பாக, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தார்.
Published : September 21, 2026 at 11:18 PM IST
சென்னை: தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக புகார் அளித்திருந்த நிலையில், தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியலில் இருந்து கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதாக அக்கட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் வரும் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, இரு தொகுதிகளிலும் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
இரு தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில், தவெக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான ஜோசப் விஜய் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது.
மேலும், அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, என். ஆனந்த், அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார், மரியவில்சன், ராஜ்மோகன், ஸ்ரீநாத், ரமேஷ், தென்னரசு, விஜய் பாலாஜி, வன்னி அரசு, கமலி உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் இடம்பெற்றிருந்தன.
அதேநேரத்தில், கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களும் தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தனர். விசிக தலைவர் திருமாவளவன், அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், சிந்தனை செல்வன், வன்னி அரசு, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் காதர் மொய்தீன் ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிற அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருப்பதற்கு திமுக சார்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்தார். பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்களாக இடம்பெறுவது தொடர்பாக அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆர்.எஸ். பாரதி, "காங்கிரஸ், விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள். அந்தக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளை தவெக தனது நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இணைத்திருப்பது தொடர்பாக சட்ட விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
மேலும், சம்பந்தப்பட்ட தலைவர்களின் பெயர்களை நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் தவெக வேட்பாளர்களுக்காக பிரசாரம் செய்யும் நிலையில், அதற்கான செலவுகள் தவெக வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவுக் கணக்கில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்திருந்தார்.
திமுக புகாரைத் தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இருந்து கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதாக அக்கட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன்படி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் காதர் மொய்தீன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிந்தனை செல்வன் மற்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு ஆகியோரின் பெயர்கள் தவெக நட்சத்திரப் பேச்சாளர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக, நட்சத்திரப் பேச்சாளர் பட்டியலில் வேறு கட்சியின் தலைவர்கள் பெயரை கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் இதுவரையில் கேள்விப்படாததது எனவும், இதுகுறித்து தவெக தலைவர்கள் ஏன் பதிலளிக்காமல் இருக்கின்றனர் எனவும் மார்ச்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.