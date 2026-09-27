எஸ்ஐஆர் வேண்டாம் என்பதில் தவெக உறுதியாக இருக்கிறது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

எஸ்ஐஆர் வேண்டாம் என்பதில் தவெக உறுதியாக இருக்கிறது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
எஸ்ஐஆர் பணிகளின்போது குறிப்பிட்ட வாக்குகள் நீக்கப்பட்டன, அவ்வாறு நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் பெருவாரியான வாக்குகளில் தவெக வெற்றி பெற்று இருக்கும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2026 at 4:33 PM IST
சென்னை: எஸ்ஐஆர் வேண்டாம் என்பதில் தவெக எப்போதும் உறுதியாக இருப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சி.பா.ஆதித்தனாரின் 122-வது பிறந்தநாளையொட்டி எழும்பூரில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வெங்கட்ரமணன் ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினார்கள்.
பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், "தமிழர் நெஞ்சங்களில் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் சி.பா.ஆதித்தனாரின் பிறந்த நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொள்வது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இதழியல் வரலாற்று தனக்கென ஒரு முத்திரை பதித்தவர்.
சிந்துபாத் கதை எப்போது வரும் என காத்திருந்து படித்தவன் நான். 1968 ஆம் ஆண்டு இந்தி மொழிக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டபோது அவர் பேரவையில் ஆற்றிய உரை இன்றும் நெஞ்சில் இருக்கிறது. சட்டப்பேரவையில் திருக்குறளை முதலில் படிக்க வேண்டும் என்ற மரபு ஏற்படுத்தப்பட்டது. தமிழர் நல்வாழ்வு, தமிழர் நலன் என பல முயற்சிகளை எடுத்துள்ளார்" என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், " பத்திரிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் இது முக்கியமான நாள். கொள்கையில் சமரசம் இன்றி பாடுபட்டவர்.
கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் மறக்க முடியாத மிகப் பெரிய துயரத்தை நாங்கள் எதிர்கொண்டோம். இன்றைய தினம் கரூரில் மாவட்ட செயலாளர் மதி தலைமையில் நினைவஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு என்னென்ன உதவிகள் தேவையோ? அது செய்யப்படும். அதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.
எஸ்ஐஆர்-ஐ நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே தவெக தலைவர் இதுதொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டார். அதில் தெளிவாக எஸ்ஐஆரை எதிர்க்கிறோம் என பதிவு செயந்துள்ளோம். எஸ்ஐஆர் பணிகளில் சீர்திருத்தம் வேண்டும் என்று அப்போதே அவர் கூறியிருந்தார். அதே நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் இன்றும் இருக்கிறோம். அரசியலுக்காக போராட்டம் நடத்தி, அறிக்கை விடும் கட்சி தவெக அல்ல.
கருத்து சுதந்திரத்திற்கு லட்சுமண கோடு என்று ஒன்று இருக்கிறது. அந்த கருத்து சுதந்திரத்திற்கு உட்பட்டு உங்களுக்கு என்ன தகவல் வேண்டுமோ அந்த தகவலை நாங்கள் வாங்கித் தருகிறோம். எஸ்ஐஆர் பணிகளின் போது குறிப்பிட்ட வாக்குகள் நீக்கப்பட்டன. அவ்வாறு நடைபெறாமல் இருந்திருந்தால் பெருவாரியான வாக்குகளில் தவெக வெற்றிப் பெற்றிருக்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.