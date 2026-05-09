எம்எல்ஏ காமராஜை கடத்தினோமா? கொஞ்சம் இந்த வீடியோ பாருங்க சார் - தவெக தரப்பு பதிலடி

எம்எல்ஏ காமராஜை கடத்தினோமா? கொஞ்சம் இந்த வீடியோ பாருங்க சார் - தவெக தரப்பு பதிலடி
அமமுக பொதுச் செயலாளர் தினகரன் ஒப்புதலுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக எம்எல்ஏ காமராஜ் கூறியதாக தவெகவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : May 9, 2026 at 10:53 AM IST
சென்னை: தங்கள் எம்எல்ஏ காமராஜை காணவில்லை என்றும், அவரை கைப்பற்ற தவெக முயற்சிக்கிறது என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுக்கு, ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு தவெக தரப்பு பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
அமமுக சார்பில் மன்னார்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காமராஜை காணவில்லை என்றும், அவர் காணாமல் போனதற்கு தவெக தான் காரணம் என்று கூறி, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், நேற்று நள்ளிரவு தமிழ்நாடு ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தார்.
ஆனால், சில மணி நேரங்களிலேயே அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் ஆளுநர் மாளிகைக்கு வந்தார். அப்போது டிடிவி தினகரனும் அவருடன் இருந்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த காமராஜ், "நான் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை. எனது பெயரில் போலியான கடிதம் வந்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார். மேலும், "நான் வாட்ஸ்அப் வசதி இல்லாத சாதாரண போன் வைத்திருக்கிறேன். எனவே வாட்ஸ்அப் மூலம் கடிதம் அனுப்பியதாக கூறுவது பொய்யானது" எனத் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், தினகரனின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக தவெக தரப்பினர் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், எம்எல்ஏ காமராஜ் கடிதம் எழுதுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
அதற்கு கீழே, ”அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக தனது சுயநினைவுடன் மகிழ்ச்சியுடன் எழுதிய கடிதத்தின் வீடியோ காட்சிகள் தான் இது. மேலும் அமமுக பொதுச் செயலாளர் தினகரன் ஒப்புதலுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார்.
ஆனால் அவர் கடிதத்தை எழுதவில்லை என்ற தகவல் பரவி வருவது உண்மைக்கு புறம்பானது என்பதை அனைவரும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இவை அனைத்தையும் மறைத்துவிட்டு தவெக குறித்து டிடிவி தினகரன் தவறான செய்திகளை, தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறார். எங்களது கட்சியை பொறுத்தவரை யாருடனும் பேரம் பேச வேண்டிய தேவையில்லை என்பதை பொதுமக்கள் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று, மாநிலத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க குறைந்தது 118 தொகுதிகள் தேவைப்படும் நிலையில், அக்கட்சி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாததால் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒரு சில கட்சிகளிடம் ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளிக்குமாறு தவெக கோரிய நிலையில், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
இதனையடுத்து தவெக ஆட்சியமைக்க மேலும் 2 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தங்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ காமராஜ் காணாமல் போனதற்கு தவெக தான் காரணம் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தமிழ்நாடு ஆளுநரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
அப்புகாரில், ஈபிஎஸ் தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சி அமைய காமராஜ் கையெழுத்திட்டு கடிதம் அனுப்பிய பிறகு அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அவர் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளதாக போலியான கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தவெக முதல் நாளிலேயே இவ்வாறு குதிரை பேரம் பேசுவது தவறு என தெரிவித்துள்ளார்