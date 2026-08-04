ETV Bharat / state

போலீஸ் பிடியில் உதயநிதி ஸ்டாலின்: த.வெ.க-வினரின் கொண்டாட்டமும்; போராட்டமும்

உதயநிதியின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தி.மு.க-விற்கு எதிராகவும் த.வெ.க-வினர் ஆங்காங்கே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தஞ்சையில் உதயநிதி பேச்சுக்கு எதிராக தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்
தஞ்சையில் உதயநிதி பேச்சுக்கு எதிராக தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 2:17 PM IST

|

Updated : August 4, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: பெண்கள் குறித்து ‘இரட்டை அர்த்தத்தில்’ பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை கண்டித்து கும்பகோணத்தில் த.வெ.க மகளிரணியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

காவிரி விவகாரம் குறித்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தஞ்சாவூரிலுள்ள பனகல் கட்டடம் அருகே தி.மு.க சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவரும், தி.மு.க மாநில இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், காவிரி விவகாரம் குறித்து தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது நடிகை த்ரிஷா குறித்து இரட்டை அர்த்ததில் பேசியதாக சர்ச்சை வெடிக்கவே, அவருடைய பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்தும் கண்டனங்கள் வலுத்தன.

இதனிடையே த.வெ.க-வினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் தஞ்சை கிழக்கு போலீசார் உதயநிதி மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், இன்று சென்னை நீலாங்கரையிலுள்ள அவரது வீட்டிற்குச் சென்று விசாரணைக்காக தஞ்சாவூர் அழைத்துச் சென்றனர்.

உதயநிதியின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தி.மு.க-வினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நிறைய இடங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. போக்குவரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தி.மு.க தலைவர்கள் உதயநிதியின் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

தஞ்சையில் ஆர்ப்பாட்டம்

இந்நிலையில், ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தபடி, உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சை கண்டித்து கும்பகோணத்தில் த.வெ.க மகளிரணியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். த.வெ.க தஞ்சை கிழக்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் அஞ்சனா பாலாஜி தலைமையில் கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா முன்பு, இன்று நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஏராளமான பெண்கள் உள்பட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர்.

கும்பகோணத்தில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்
கும்பகோணத்தில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், மேடையில் நாகரிகமாக பேசக் கற்றுக்கொள்ளுமாறும், சட்டமன்றத்தில் தெறித்து ஓடிய உதயநிதி என்றும் பல்வேறு கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். உதயநிதி பேச்சுக்கு போட்டியாக, ஆபாசமாக முழக்கங்களை எழுப்பிய த.வெ.க-வினரின் செயல் அங்கிருந்தவர்களை முகம் சுழிக்க வைத்தது.

காஞ்சிபுரத்தில் போராட்டம்

காஞ்சிபுரத்திலும் உதயநிதியின் பேச்சை கண்டித்து தவெக மகளிரணியினர் போராட்டம் நடத்தினர். காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் எதிரே நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்துகொண்டு உதயநிதிக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.

காஞ்சிபுரத்தில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்
காஞ்சிபுரத்தில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தருமபுரியில் கொண்டாட்டம்

தஞ்சையில் உதயநிதியின் பேச்சை கண்டித்து தருமபுரியிலும் 200க்கும் மேற்பட்ட தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தருமபுரி தொலைபேசி நிலையம் அருகே த.வெ.க மாவட்ட தலைவர் தாபாசிவா தலைமையில் நடைபெறுகிற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதியின் புகைப்படத்தை காலணியால் அடித்தும், பெட்ரோல் ஊற்றி தீவைத்து எரித்தும் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தருமபுரியில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம்
தருமபுரியில் தவெகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: முதல்வர் விஜய் - த்ரிஷா குறித்த சர்ச்சை பேச்சு: உதயநிதி ஸ்டாலினை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்ற போலீசார்

உதயநிதியின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் ஒருபுறம் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்து வரும் நிலையில், அவருடைய கைதுக்கு எதிராக மாநிலம் முழுவதும் திமுகவினர் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு தவெகவினரும் எதிர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். தென்காசி போன்ற ஒருசில இடங்களில் உதயநிதியின் கைதை பாராட்டி தவெகவினர் இனிப்பு கொடுத்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Last Updated : August 4, 2026 at 2:34 PM IST

TAGGED:

UDHAYANIDHI STALIN
உதயநிதி ஸ்டாலின்
தவெக ஆர்ப்பாட்டம்
உதயநிதி கைது
TVK PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.