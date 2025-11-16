BLO-க்களை திமுக கட்டுப்படுத்த பார்க்கிறது - ஆதவ் அர்ஜூனா குற்றச்சாட்டு!
எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என ஆதவ் அர்ஜூனா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 16, 2025 at 5:16 PM IST
சென்னை: எஸ்ஐஆர் படிவங்களை யாருக்கு தரவேண்டும் என்பதை திமுகவினர்தான் முடிவு செய்வதாக தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த குளறுபடிகளை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை சேப்பாக்கம் சுவாமி சிவானந்தா சாலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் தவெக தொண்டர்கள் கலந்துகொண்டு SIR-ஐ கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர்.
அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா, திமுக மற்றும் பாஜக வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களை கட்டுப்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஜெயலலிதா முதலமைச்சராகும் வரை திமுகவினர் அவரைப் பற்றி பல்வேறு அவதூறுகளை பரப்பினார்கள். எனவே அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் தளபதியை முதலமைச்சராக்கும் வரை நதி போல போய்க்கொண்டே இருக்க வேண்டும். SIR-ஐ கண்டித்து போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்றால்கூட இவ்வளவு தொல்லைகளை தருகிறார்கள். போராட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு வரவே காவல்துறையினர் 10 கி.மீ தூரம் நடக்க விடுகிறார்கள்.
SIR-க்கு எதிராக பேசும் திமுக ஏன் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் எடுக்கவில்லை? வக்பு விஷயத்தில் வழக்கு போடாமலேயே போட்டதாக கூறிக்கொள்கிறார்கள். அதுபோலத்தான் SIR தொடர்பாகவும் வழக்கு போட்டுள்ளனர். SIR-க்கு எதிராக தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டாமல், திமுக ஏன் கூட்டியது?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து, “வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் (BLO) வீட்டிற்கு வந்து பார்க்கும்போது ஆள் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பெயர் பட்டியலில் இடம்பெறாது. வேலை செய்பவர்கள் காலையில் போனால் மாலையில்தான் வீடு திரும்புவார்கள். அதுகூட தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தெரியவில்லை. இன்று நம் அனைவர் கையிலும் இருக்கிற வாக்காளர் அட்டை செல்லுபடியாகாது. இந்த வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தால் குடியுரிமையே கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் 68 ஆயிரம் அரசு ஊழியர்கள் BLO-க்களாக செயல்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்களை வீடுகளுக்கு செல்ல விடாமல் திமுகவினர் கட்டுப்படுத்தி, அவர்களே போகின்றனர். யாருக்கு வாக்குப்படிவம் தரவேண்டும் என்பதை அவர்களே முடிவு செய்கின்றனர். 18 -23 வயதில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கிடைக்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகள் அனைவரும் இதில் ஒன்றிணைய வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
அடுத்து பேசிய தவெக பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், “ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேரை அசைத்து பார்க்கின்றனர். தமக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என கருதுபவர்களின் வாக்கு அழிக்கப்படுகிறது. கள்ள ஓட்டு போடுபவர்களின் பெயர்கள் பல இடங்களில் சேர்க்கப்படுகிறது. சரியான முறையில் தேர்தல் நடத்தும் எண்ணம் ஆளும்கட்சிக்கு இல்லை. அவர்களுக்கு சாதகமாக அரசியல் சூழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது.
BLO-க்களை மிரட்டுவதை திமுக, பாஜக இரண்டும் கைவிட வேண்டும். அனைத்துக் கட்சிகளிடமும் கருத்து கேட்டு குளறுபடி இல்லாமல் SIR நடைபெற வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.