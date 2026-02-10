ETV Bharat / state

ஒரு கோடி இளைஞர்களை வைத்திருக்கிற தலைவன் விஜய் - நாஞ்சில் சம்பத் புகழாரம்

உதயநிதி மாநில சுய ஆட்சி பற்றி ஒரு மணி நேரம் பேசினால் நான் அவரை விமர்சிப்பதை நிறுத்தி விடுகிறேன் என நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

நாஞ்சில் சம்பத் உரை
நாஞ்சில் சம்பத் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 5:51 PM IST

தூத்துக்குடி: இந்திய துணைக் கண்டத்திலேயே ஒரு கோடி இளைஞர்களை வைத்திருக்கிற தலைவனை இன்று தான் அரசியல் பார்க்கிறது என்று விஜய்க்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நாஞ்சில் சம்பத்.

தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா மற்றும் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம் திருச்செந்தூரில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அந்த கட்சியின் பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

25 ஆண்டு காலம் இந்த தொகுதியில் குப்பைகளை கொட்டியே பல கோடிகளை சம்பாதித்து தற்போது நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொருளாதார குற்றவாளியாக நிற்கிற ஒருவரை வீட்டிற்கு அனுப்புகிற நாள் நெருங்கி விட்டது என்பதை உணர்த்துவதற்காக நான் இங்கு வந்துள்ளேன் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை குற்றம் சாட்டி பேசத் தொடங்கினார்.

அவர் பேசுகையில், “அடுத்த முதலமைச்சர் விஜய் தான். இரண்டு பெரிய பகையை எதிர்த்து எங்கள் தலைவர் களத்தில் நிற்கிறார். கடந்த காலத்தில் தேமுதிகவை விஜயகாந்த் உருவாக்கினார். ஆனால் இப்போது விருப்ப மனு வாங்குவதற்கு கூட கட்சியில் ஆளில்லை என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மக்களுக்காக தொடங்கப்பட்ட அக்கட்சி இப்போது கரைந்து கொண்டிருக்கிறது.

அதனையடுத்து, அரசியல் மாற்றத்தையும் ஆட்சி மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தப் போவதாக உலகநாயகன் கமலஹாசன் வந்தார். திமுக மீது கூர்மையான கத்தியை தீட்டினார். ஆனால் தற்போது அறிவாலயத்தின் தாழ்வாரத்தில் படுத்துக் கிடக்கிறார். சீமானின் கட்சியை இந்த தேர்தல் முடிவதற்குள் கல்லறைக்கு அனுப்ப வேண்டும். உதயநிதி மாநில சுயாட்சி பற்றி ஒரு மணி நேரம் பேசினால் நான் அவரை விமர்சிப்பதை நிறுத்தி விடுகிறேன்” என்று கடுமையாக சாடினார்.

இதையும் படிங்க: வேகமாக பரவும் பறவைக் காய்ச்சல்: ஆஃப்பாயில் சாப்பிட வேண்டாம் - அமைச்சர் அறிவுறுத்தல்

தொடர்ந்து தவெக விஜய் குறித்து பேசிய நாஞ்சில் சம்பத், “இந்திய துணைக் கண்டத்திலேயே ஒரு கோடி இளைஞர்களை வைத்திருக்கிற தலைவனை இன்று தான் அரசியல் பார்க்கிறது. ஜனநாயகனுக்கு எதிராக பராசக்தியை இறக்கியதாக நினைத்தார்கள். ஆனால் அந்த படம் ஓடவில்லை என்ற போதே தெரியவில்லையா? உங்கள் நாடகம் இனி நடக்காது. ஜனநாயகன் வராது என்று கருதினீர்களா? ஜனநாயகன் வரும் போது உங்கள் நாற்காலியில் இருந்து நீங்கள் நகர வேண்டியது வரும்” என்றார்.

