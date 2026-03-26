அப்துல் கலாமின் முன்னாள் ஆலோசகர் பொன்ராஜ் மீது டிஜிபி அலுவலகத்தில் விஜய் நேரில் புகார்
தவெகவைச் சீண்டுவதாக நினைத்து ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையும் அவமதிக்கும் இச்செயலால், வருகின்ற தேர்தலில் தாய்க்குலத்தின் ஏகோபித்த முடிவால் தீய சக்தி திமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி என்று விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 26, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண்களைத் தரம் தாழ்ந்து பேசி வரும் பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் டிஜிபி அலுவலகத்தில் நேரில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று (மார்ச் 26) மாலை வருகை தந்தார். அங்கு, மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாமின் முன்னாள் ஆலோசகர் பொன்ராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண்களை தரம் தாழ்ந்துப் பேசி வருகிறார். அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி புகார் மனு அளித்தார். பின்னர் மீண்டும் காரில் ஏறி தனது இல்லத்திற்கு புறப்பட்டார். அப்போது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மூத்த நிர்வாகிகள் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
டிஜிபி அலுவலகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அளித்துள்ள புகார் மனுவில், "ஆளும் திமுகவின் அதீத ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் பொன்ராஜ் என்கிற நபர் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளான ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் இனத்தையே தவறாக அர்த்தப்படுத்தும் சொல்லை நேரடியாகவே பயன்படுத்தி மிகவும் கீழ்த்தரமாக விமர்சித்து வருகிறார்.
தமிழ்ப் பண்பாட்டில் பெரும் போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தாய்க்குலத் தங்கங்களைத் தரம் தாழ்ந்து விமர்சித்து வரும் பொன்ராஜ் என்கிற இந்த நபர் ஆளும் கட்சியான திமுக தலைமையின் அரவணைப்பில் இருப்பதால் தன்னை யாராலும் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்ற நினைப்பில் எல்லைக் கடந்து அநாகரிகமாகப் பேசி வருகிறார். இவ்வாறு நம் தமிழக மகளிரை மிக மோசமாகப் பேசி வரும் இந்த நபர் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுத்து பெண்களின் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் காக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மண்ணின் பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைத் தரக்குறைவான, சொல்லொணா வார்த்தையால் தி.மு.க.வின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் கைக்கூலி ஒருவர் வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சித்திருக்கிறார். தி.மு.க. தலைமையின் அரவணைப்பிலும் ஆதரவிலும் செயல்படும் இத்தகைய ஆதாய…— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) March 26, 2026
முன்னதாக இன்று (மார்ச் 26) மாலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டிருந்த கண்டன அறிக்கையில், "இந்த மண்ணின் பெருமைக்கும், போற்றுதலுக்கும் உரிய என் அம்மா, அக்கா, தங்கைகளைத் தரக்குறைவான, சொல்லொணா வார்த்தையால் திமுகவின் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வரும் கைக்கூலி ஒருவர் வாய்க்கு வந்தபடி விமர்சித்திருக்கிறார்.
திமுக தலைமையின் அரவணைப்பிலும், ஆதரவிலும் செயல்படும் இத்தகைய ஆதாய சூதாடிகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக வன்மையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.இதுபோன்ற நபர்கள் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காத திமுக அரசையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன்.
தவெகவைச் சீண்டுவதாக நினைத்து, ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையும் அவமதிக்கும் இச்செயலால், வருகின்ற தேர்தலில் தாய்க்குலத்தின் ஏகோபித்த முடிவால் தீய சக்தி திமுக மண்ணைக் கவ்வப் போவது உறுதி உறுதி உறுதி" எனத் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.