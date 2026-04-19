திருச்சி கிழக்கில் சாலை வலம் வந்த விஜய்; புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை
ரோடு ஷோவிற்கு இடையே திருச்சியில் உள்ள புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்தார்.
Published : April 19, 2026 at 6:41 PM IST
திருச்சி: திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று (ஏப்ரல் 19) சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) சென்றவாறு பொதுமக்களைச் சந்தித்து வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான தேர்தல் பிரச்சாரம் ஏப்ரல் 21- ஆம் தேதி மாலை 05.00 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு முழுவதும் வேட்பாளர்கள், அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி தங்களது தேர்தல் வாக்குறுதிகளைக் கூறி வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்களும் தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று (ஏப்ரல் 19) ரோடு ஷோ சென்றவாறு பொதுமக்களை நேரில் சந்தித்து வாக்குச் சேகரித்து வருகிறார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி சென்ற விஜய்க்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து திறந்தவெளி வாகனத்தில் சென்றவாறு வாக்குச் சேகரித்தார். வழிநெடுகிலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள், இளைஞர்கள் கூடி விஜய்க்கு பரிசுகள் வழங்கியும், மலர்களைத் தூவியும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
திருச்சி வயர்லெஸ் சாலை, கே.கே.நகர் பேருந்து நிலையம், கொட்டப்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் விஜய் ரோடு ஷோ சென்றார்.
இதனிடையே, திருச்சி விமான நிலையம் அருகே வயர்லெஸ் சாலையில் உள்ள புனித அந்தோணியார் தேவாலயத்தில் விஜய் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்தார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் இன்றைய விஜய் பிரச்சாரத்திற்கு 27 நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறையினர் அனுமதி அளித்திருந்தனர். அதன்படி இன்று பிற்பகல் 03.00 மணி முதல் 07.00 மணி வரை விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஏப்ரல் 02- ஆம் தேதி திருச்சி கிழக்கில் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த கையோடு விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவது முறையாக, இறுதிக்கட்டமாக விஜய் ரோடு ஷோ மேற்கொண்டுள்ளார். ரோடு ஷோவை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் விஜய் சென்னைக்கு திரும்புகிறார்.
ரோடு ஷோவின் போது மலர்களை மக்கள் மீது தூவியும், அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்தும், விசில் அடித்தும் விஜய் வாக்குச் சேகரித்திருந்தார்.
இதனிடையே, திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் வீடு, வீடாகச் சென்று வாக்குச்சேகரித்து வருகின்றனர். திருச்சி கிழக்கில் திமுக சார்பில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தற்போதைய எம்எல்ஏ இனிகோ இருதயராஜ் போட்டியிடுகிறார்.
234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தனித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடுகிறது. பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.