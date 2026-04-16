நிபந்தனையை மீறி ரோடு ஷோ: தவெக தலைவர் விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு
நிபந்தனைகளை மீறி ரோடு ஷோ நடத்தி பொதுமக்களும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக விஜய் உள்ளிட்டோர் மீது காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : April 16, 2026 at 10:48 AM IST
சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சரியாக ஒருவாரமே உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.
மற்றொருபுறம் தேர்தலை நேர்மையாகவும், 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் வகையிலும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் மற்றும் நிலையான கண்காணிப்புக் குழு அதிகாரிகள், வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகிறார். அதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று (ஏப்ரல் 15) சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, தியாகராய நகர் முத்துரங்கன் சாலையிலும், கீழ்ப்பாக்கத்தில் சுதந்திர தினப் பூங்காவிலும் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இதனிடையே, சென்னை புரசைவாக்கம் பகுதியில் அதிகமான கூட்டம் ஏற்பட்ட காரணத்தால் அந்த இடத்தில் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டார். இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் அதிகளவில் பொதுமக்களை கூட்டியதாகவும், நிபந்தனைகளை மீறி ரோடு ஷோ நடத்தி பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும் மாம்பலம் காவல்நிலையத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி சந்தோஷ்குமார் புகார் அளித்திருந்தார்.
அதன் அடிப்படையில் மாம்பலம் காவல்துறையினர், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தியாகராய நகர் தவெக வேட்பாளர் என்.ஆனந்த், தென் சென்னை மாவட்டச் செயலாளர் அப்புனு ஆகியோர் மீது இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் மாம்பலம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சுமார் 2,000 பேர் மட்டுமே கூடுவார்கள் என காவல்துறையினரிடம் அனுமதி பெற்ற நிலையில், நிபந்தனைகளை மீறி அதிகளவில் கூட்டம் கூட்டியதால் இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.