கொலை மிரட்டல்- தவெகவினர் மீது பொன்ராஜ் புகார்
எனக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகள் செய்தவர்களுக்கு எதிராக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யவும், எனக்கு தேவையான காவல் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று பொன்ராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 11:09 PM IST
சென்னை: தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னை பெருநகர் காவல் ஆணையரிடம் பொன்ராஜ் புகார் மனு அளித்துள்ளார். விரிவான விளக்கத்துடன் கூடிய அந்த புகார் மனு சுமார் ஒன்பது பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
இது குறித்து பொன்ராஜ் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரிதமிழ்நாடு காவல்துறையின் இணையதளம் மூலமும், மின்னஞ்சல் மூலமும் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளைய தினம் காவல் ஆணையரை நேரில் சந்தித்து அனைத்து ஆதாரங்களுடன் புகார் அளிக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அந்த மனுவில் பொன்ராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "நான் மார்ச் 27- ஆம் தேதி அன்று தனியார் யூடியூப் சேனலால் வரவிருக்கும் தேர்தல்கள் குறித்து நடத்தப்பட்ட பேட்டிக்காக அழைக்கப்பட்டேன் மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களின் அரசியல் கட்சிகள் குறித்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. குறிப்பாக அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் நடத்தையைப் பற்றி. நடிகர் விஜய் தனது தவெக கட்சியின் பெண்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் இடையே இத்தகைய மோசமான கலாச்சாரத்தை பொதுவாக கண்டிக்காமல் அமைதியாக இருந்து ஏன் ஊக்குவிக்கிறார் என்ற என் கவலையை நான் வெளிப்படுத்தினேன். "நான் அவரது சகோதரியாக இருப்பேன் அல்லது அவரது மனைவியாக இருப்பேன்" போன்ற செய்திகளை பரப்பும் நடிகர் விஜய் ரசிகர்களின் சில செயல்களை மற்றும் முன்னதாக குறிப்பிடப்பட்ட பிற மோசமான கலாச்சார வீடியோ செய்திகளை நான் கண்டித்தேன், இத்தகைய மோசமான கலாச்சாரத்தை பரப்பும் பெண்களை “விபச்சாரிகள்” என்று தவிர வேறு எவ்வாறு அழைக்க முடியும் என்ற கருத்தில் கூறினேன். இதன் முக்கிய நோக்கம் இளைஞர்களிடையே பரவி வரும் இத்தகைய தாழ்வான மோசமான கலாச்சாரத்தை கண்டித்து நிறுத்துவதாகும்.
இத்தகைய மோசமான கலாச்சாரத்தைப் பரப்பும் நடிகர் விஜயின் சில ரசிகர்களையே நான் கண்டித்தேன். அனைத்து பெண்களையும் அல்ல. சமூகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களின் மரியாதையைக் குலைக்க எனக்கு ஒரு போதும் நோக்கம் இல்லை. நான் அப்படி எப்போதும் செய்யமாட்டேன். சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எனக்கு மிகுந்த மரியாதை உள்ளது மற்றும் நான் எப்போதும் பெண்களை மதிப்பேன். நடிகர் விஜயைப் போல அல்லாமல் நான் சமூகத்தில் குடும்ப மதிப்புக் கோட்பாட்டை பின்பற்றுகிறேன்.
விஜய், அதவ் அர்ஜுனா மற்றும் "Voice of Commons" அமைப்பில் உள்ள அவரது கூட்டாளர்கள், ராஜ்மோகன் மற்றும் நாஞ்சில் சம்பத் ஆகியோர் எனக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் மற்றும் மிரட்டல் அழைப்புகள் செய்ததற்காகவும், மேலும் இணைக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் எண்கள் மற்றும் வாட்ஸ்அப் செய்திகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து தவெக கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் எனக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகள் செய்தவர்களுக்கும் எதிராக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யவும், எனக்கு தேவையான காவல் பாதுகாப்பு வழங்கவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெண்கள் குறித்து தரம் தாழ்ந்து பேசி வரும் பொன்ராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னையில் டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விஜய் புகார் மனு அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.