BLO-க்களாக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை கூடாது - உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக வாதம்
BLO-க்கள் மீது அதிக அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதால் அவர்கள் மனஅழுத்தத்திற்கு ஆளாகி இருப்பதாக தவெகவின் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : December 1, 2025 at 3:02 PM IST
புதுடெல்லி: வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை எதிர்த்து தவெக தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி விசாரிக்கவுள்ளது.
தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் எஸ்ஐஆர் என அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி இந்த பணிகள் நிறைவடையும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது கால அவகாசத்தை ஒரு வாரம் நீட்டித்திருக்கிறது.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணியில் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அரசு ஊழியர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி வருவதாக புகார்கள் எழுந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்நிலையில் எஸ்ஐஆர் பணியில் ஈடுபடுகிற ஆசிரியர்கள் இலக்குகளை எட்டாவிட்டால் அவர்கள் மீது கட்டாய நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது என தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
அந்த மனுவானது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தவெக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சங்கரநாராயணன், பூத் நிலை அதிகாரிகள்மீது இலக்குகள் திணிக்கப்படுவதால் அவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவதாக எடுத்துரைத்தார்.
அவர் கூறும் போது, “BLO-க்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மீது இலக்குகளை அடைய அதிக அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் அந்த இலக்கை அடைய தவறினால், அவர்களுக்கு ஆர்.பி சட்டப்பிரிவு 32இன் கீழ், 3 மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்கள் மிகுந்த மன அழுத்ததிற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
நாடு முழுவதும் எஸ்ஐஆர் பணி அழுத்தத்தால் 21 BLO-க்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கும் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் தற்போது புயல், வெள்ளம் மற்றும் கனமழையால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே BLO-க்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடையாவிட்டால் அவர்கள் மீது கட்டாய நடவடிக்கைகள் எடுக்கக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும்” என்று எடுத்துரைத்தார்.
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் அமர்வு, இந்த மனு மீதான விசாரணை டிசம்பர் 4ஆ ம் தேதி நடைபெறும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை தவிர கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி சார்பிலும் எஸ்.ஐ.ஆரை எதிர்த்து மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.