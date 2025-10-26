ETV Bharat / state

கரூர் சம்பவத்தில் திருப்பம்: சிபிஐயின் எஃப்.ஐ.ஆரில் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர்கள்!

கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தாக்கல் செய்துள்ள முதல்தகவல் அறிக்கையின் நகல் கேட்டு தவெக சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரூர் நீதிமன்றம்
கரூர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 8:05 AM IST

கரூர்: கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தாக்கல் செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையில் தவெக நிர்வாகிகள் பெயர்கள் இடம்பெற்றிருப்பது வழக்கில் புதிய திருப்பமாக அமைந்திருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பிராசாரத்தில் ஈடுபட்டபோது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், சிபிஐ விசாரணை நடத்த கடந்த 13ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. மேலும், சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழுவையும் அமைத்தது.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், சிபிஐ ஏஎஸ்பி முகேஷ் குமார் தலைமையில், 5 சிபிஐ அதிகாரிகள் அக்.16 தேதி இரவே விசாரணையை தொடங்கினர். இவர்களிடம், உயர் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர், கரூர் சம்பவம் குறித்து அதுவரை நடத்திய விசாரணை தொடர்பான ஆவணங்களை ஒப்படைத்தனர்.

இதில் முதல் கட்டமாக, அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி சிபிஐ சார்பில், கரூர் சி.ஜே.எம் -1 நீதிமன்றத்தில் ஆவணங்கள் அடங்கிய சீல் வைக்கப்பட்ட கவர் ஒன்றை ஒப்படைக்கச் சென்றனர். ஆனால், சிஜேஎம்-1 நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பி.பரத்குமார் மூன்று நாள் விடுமுறையில் இருந்ததால், சிஜேஎம்-2 நீதிமன்ற நீதிபதி சார்லஸ் ஆல்பர்டிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்தனர்.

சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனு விவரங்கள்:

கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் கூட்டம் நெரிசல் தொடர்பாக டெல்லி உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு படி, சிபிஐ அக்டோபர் 18 ஆம் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளது. அந்த அறிக்கையின்படி, இந்த வழக்கில், முதல் குற்றவாளியாக தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், மாநில இணைச்செயலாளர் நிர்மல்குமார் மற்றும் தவெகவைச் சேர்ந்த பலர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சிபிஐ ஏஎஸ்பி நிர்மல்குமார் விசாரணை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று (அக்.25) கரூர் சிஜேஎம் -1 நீதிமன்ற நீதிபதி பரத்குமார் விடுமுறை முடிந்து, வழக்கு பணிகளை மேற்கொண்டார். அப்போது, கரூர் விவகாரத்தில் சிபிஐ தரப்பில் தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல் கேட்டு தவெக வழக்கறிஞர்கள் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் நடந்த செப்.27ஆம் தேதி இரவே கரூர் காவல் நிலையத்தில் பதியப்பட்ட முதற்கட்ட வழக்கில், தவெக நிர்வாகிகள் மதியழகன், புஸ்ஸி ஆனந்த், பவுன்ராஜ் , நிர்மல்குமார் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். இருப்பினும் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தவர்கள்தான் இச்சம்பவத்திற்கு காரணம் என்று வாதிடப்பட்ட நிலையில், கரூர் நகர போலீசார் மதியழகன் பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

அதை வைத்தே சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும், அவர்கள் இருவரையும் நீதிமன்ற காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மனு தாக்கல் செய்து, மதியழகனை மட்டும், காவலில் எடுத்து விசாரணை மேற்கொண்டது. இந்நிலையில் சிபிஐயின் முதல் தகவல் அறிக்கையிலும் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளின் பெயர்கள் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டிருப்பது வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.

