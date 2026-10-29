"தவெக வெற்றிக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவியது"- மேயர் பிரியா குற்றச்சாட்டு
இந்தியாவில் விலைவாசி உயர்வில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது என்பது வேதனையளிப்பதாக மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.
Published : October 29, 2026 at 6:38 PM IST
சென்னை: எஸ்.ஐ.ஆர். பணிகள் மூலம் தவெக வெற்றிக்கு தேர்தல் ஆணையம் உதவும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளது என்பது ஆங்கிலப் பத்திரிகையில் வெளியான செய்தி மூலம் அம்பலமாகியுள்ளதாக மாநகராட்சி மேயர் பிரியா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் அக்டோபர் மாதத்திற்கான மாதாந்திர மாமன்றக் கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று (அக்.29) நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் பேசிய மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, "நடப்பாண்டில் மே மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து 'தி இந்து பிசினஸ் லைன்' ஆங்கிலப் பத்திரிகையில் எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட கணக்கீடு மூலம் தான் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது என்று விரிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் குறைவான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டத் தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறைந்த வாக்குகளையும், அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டத் தொகுதிகளில் தவெக, அதிக வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளது என்று புள்ளி விவரங்களுடன் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு இதுவரை யாரும், எந்தவித மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை. இதன்மூலம் தேர்தல் ஆணையமும், தவெக வெற்றிக்கு உதவும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளது என்பது அம்பலமாகியுள்ளது.
திராவிட மாடல் அரசு, தேர்தலில் தோற்கவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர். என்ற சதியால் தான் தோற்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் "மாற்றம் வேண்டும், மாற்றம் வேண்டும்" திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக மாற்றம் வேண்டும் என்று குழந்தைகள் சொன்னார்கள். திரைப்படங்களைப் பார்த்தும் வாக்களித்த மக்கள் இன்றைக்கு எந்த அளவிற்கு துன்பப்பட்டு வருகிறார்கள் என்பதை நாடு அறியும்.
விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு விலைவாசி உயர்வு உள்ளது. மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அரிசி விலை உயர்வு, ரேசன் அரிசியை பாலிஷ் செய்து மீண்டும் ரேஷன் கடையில் கிலோ ரூ.30- க்கு விற்பனை செய்யும் அவலம், ஆவின் பால் பொருட்களின் விலை உயர்வு, பருப்பு வகைகள் விலை உயர்வு என்று ஏழை, எளிய நடுத்தர, விளிம்புநிலை மக்கள் பயன்படுத்தும் அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இன்றைக்கு இந்தியாவில் விலைவாசி உயர்வில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது வேதனையளிக்கிறது.
பெண்கள், பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறியுள்ளது. சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பிக்கும் நிலை என தமிழ்நாட்டில் தினந்தோறும் ஏதாவது ஒன்று நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதும் மிகவும் கவலைக்குரியது.
அண்மையில் நடந்து முடிந்த மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து சிபிஎம் கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த நிர்வாகி அருணன், "தேர்தலில் தோற்றிருந்தாலும், அரசியலில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினர்" என்று கூறினார்.
கட்சித் தாவுபவர்களுக்கு மக்கள் பயம் காட்டியுள்ளனர். தொகுதிக்கு செல்லாமல் முகத்தைப் பார்த்து வாக்கு அளிப்பார்கள், ஓட்டு போடுவார்கள் என்று கருதியவர்கள், இடைத்தேர்தலில் ரோடு ரோடாக ரோடு ஷோ நடத்தும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது, திரைபிம்பம் உடைகிறது. அதனால் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலைக் குறித்த காலத்தில் நடத்துவார்களா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது" என கூறினார்.