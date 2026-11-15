மீண்டும் மாணவர்களைச் சந்திக்கும் முதல்வர் விஜய் - நவ.18ல் தவெகவின் 2-ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா!
வரும் நவ.27- ஆம் தேதி தவெகவின் மூன்றாம் கட்டமாக கல்வி விருது வழங்கும் விழா நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 3:57 PM IST
சென்னை: தவெக சார்பில் 2-ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா நவம்பர் 18-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக 10, 12- ஆம் வகுப்புகளில் பொதுத்தேர்வில் சிறப்பிடம் பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அப்போது, மாணவ, மாணவிகளுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் விஜய் வழங்கி வருகிறார்.
அந்த வகையில், 2025-26 கல்வியாண்டில் 10, 12- ஆம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு தவெக சார்பில் விருது வழங்கும் விழா, நவ.04- ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான விஜய், அரியலூர், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கி வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், மாணவ, மாணவிகளுக்கு அறுசுவை விருந்தும் வழங்கப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தவெக சார்பில் 2-ஆம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா, வரும் நவ.18- ஆம் தேதி சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள ஆர்.கே.கன்வென்ஷன் மையத்தில் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
சம்மந்தப்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளை பேருந்துகளில் சென்னைக்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வருவதற்கான ஏற்பாடுகளும் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், தவெகவின் மூன்றாம் கட்ட கல்வி விருது வழங்கும் விழா, வரும் நவ.27- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான சில நாட்களிலேயே தவெகவின் கல்வி விருது வழங்கும் விழா நடத்தப்படுவது வழக்கம். ஆனால் நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சியமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாகவே கல்வி விருது வழங்கும் விழா தாமதமாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. தவெக தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் கல்வி விருது வழங்கும் விழா இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.