அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வலியுறுத்தல்

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு மைக் மற்றும் பாக்ஸ் ஸ்பீக்கர்களை பயன்படுத்தத் தடை விதிப்பது ஏன்? என சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்
Published : March 30, 2026 at 5:49 PM IST

சென்னை: ஒருதலைபட்சமாகச் செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெகவின் இணைப் பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தேர்தல் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினார். பெரம்பூர் மற்றும் கொளத்தூரில் தவெக வேட்பாளர்களை ஆதரித்துப் பிரச்சாரம் செய்தார்.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் காவல்துறையினரின் பாதுகாப்பு சரியாக இல்லை எனக்கூறி தேர்தல் அதிகாரியிடம் தவெக சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர் பகுதிகளில் விஜய் மேற்கொள்ளவிருந்த பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தவெகவின் இணைப்பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது, "தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு மைக் மற்றும் பாக்ஸ் ஸ்பீக்கர்களை பயன்படுத்தத் தடை விதிப்பதா? முதலமைச்சரின் தொகுதி என்றால் மற்றக் கட்சியினர் பிரசாரம் செய்யக் கூடாதா? திமுக தலைவர் ரோட் ஷோ நடத்தலாம், ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர், மைக்குடன் பிரசாரம் செய்ய அனுமதி மறுப்பதா? அதிகாரிகள் ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதை தேர்தல் ஆணையம் ஆதரிக்கிறதா? தவெக தலைவரின் பிரச்சாரத்திற்கு முறையாக அனுமதி பெற்றும் இன்று மதியம் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் அங்கு சென்றடையும் வரைக்கும், மாலை முதலமைச்சர் வருகிறார் என்று காரணம் கூறி பிரசார இடத்தில் இரும்பாலான தடுப்புகள் கொண்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய அனுமதிக்கவில்லை.

தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையாக அனுமதி பெற்று நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்தால், முதலமைச்சர் வருகிறார் என்று கூறி பிரசாரத்திற்கு தடை விதிப்பது கண்டனத்திற்குரியது. திமுகவின் கைப்பாவையாக அதிகாரிகள் செயல்படுகிறார்கள். தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருக்கும் போது, அதிகாரிகள் பாரபட்சமாக நடந்துக் கொள்வது ஏன்? ஒருதலைபட்சமாக செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

முறையாக அனுமதிப் பெற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரின் கொளத்தூர் தொகுதி பிரசாரத்திற்கு கடுமையாகப் போராடி அதிகாரிகளிடம் பல கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட பிறகே மைக், ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்த அனுமதி பெறுவதுதான் முறையா? ஒருதலைபட்சமாக செயல்படும் அதிகாரிகள் மீது தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

