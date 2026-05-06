10 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்: தவெக நிர்வாகி ’பாம்பு’ தினேஷ் கைது
சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தினேஷ், இதுகுறித்து வெளியில் கூறினால் கழுத்தை நெரித்து கொன்று விடுவேன் என்று மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : May 6, 2026 at 2:41 PM IST
சென்னை: 10 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வட்ட செயலாளர் 'பாம்பு' தினேஷ், போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி ஒருவர், பள்ளி ஆண்டு விடுமுறையை முன்னிட்டு, காசிமேட்டில் உள்ள தனது பாட்டி வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். அச்சிறுமியின் சகோதரிகளும் அவருடன் பாட்டி வீட்டில் இருந்துள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 23ஆம் தேதி, அந்த சிறுமி வீட்டின் கீழே விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த தவெக 43வது வார்டு வட்டச் செயலாளர் தினேஷ் (எ) பாம்பு தினேஷ் (35), அந்த சிறுமியிடம் விளையாட்டாக பேசுவது போல பேசி தனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். பின்னர் அந்த சிறுமியிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் அவர் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. மேலும், இதுகுறித்து வெளியே கூறினால் கழுத்தை நெரித்து கொன்று விடுவேன் என்றும் அச்சிறுமியை மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, வீட்டுக்கு வந்த சிறுமி, தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை பாட்டி மற்றும் உறவினர்களிடம் கூறியுள்ளார். இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் உறவினர்கள், உடனடியாக அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் இதுதொடர்பாக காசிமேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
இதனைதொடர்ந்து, அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு காசிமேடு போலீசார் இந்த புகாரை அனுப்பி வைத்தனர். இதன்பேரில், போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்த ராயபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர், 'பாம்பு' தினேஷை தேடி வந்துள்ளனர். போலீஸ் தன்னை தேடுவதை அறிந்த பாம்பு தினேஷ், தலைமறைவானார்.
பின்னர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்ட போலீசார், 'பாம்பு' தினேஷை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.