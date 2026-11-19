தவெகவினரின் அடாவடி எல்லை மீறி செல்கிறது - எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்
தமிழகத்தில் இருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்கிறது. ஆனால் தமிழகத்தின் பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு முன்வரவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: "ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தவெக அமைச்சர்களும், எம்எல்ஏக்களும், நிர்வாகிகளும் செய்கின்ற அடாவடித்தனம் எல்லை மீறி சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது" என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
மௌனம் சாதிக்கும் முதலமைச்சர்
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (நவ.19) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு அண்மையில் செய்கின்ற அடாவடித்தனம் மிக மிக மோசமான சூழ்நிலையை தமிழகத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த அமைச்சர்களும், அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும், நிர்வாகிகளும் செய்கின்ற கூத்து வெட்கக் கேடானது.
காவல்துறைக்கு சம்பந்தமில்லாத அமைச்சர் ஒருவர், காவல் நிலையத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்கிறார் என்று சொன்னால் எந்த அடிப்படையில் அவர் ஆய்வு செய்கிறார்?, இதுகுறித்து இதுவரை எந்த பதிலும் இல்லை. அதற்கு முதலமைச்சர் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்?, முதலமைச்சர் இதுவரைக்கும் வாய் திறக்கவில்லை. அதிகாரிகளின் அனுமதி இல்லாமல் அத்துமீறி நேற்றைய தினம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கூட்டமாகச் சென்று தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள சோத்துப்பாறை அணையில் இருந்து தண்ணீரைத் திறந்து வைத்துள்ளனர். இது கண்டனத்திற்குரியது, அணை பாதுகாப்புக்குரியது.
நிர்வாக திறமையற்ற ஆட்சி
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் உத்தரவின் பேரிலோ அல்லது அரசு உத்தரவின் பேரிலோ தான், பாசனத்திற்கு அணையில் இருந்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தண்ணீரை திறந்துவிடுவது வழக்கம்.
ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தவெக அமைச்சர்களும், எம்எல்ஏக்களும், நிர்வாகிகளும் செய்கின்ற அடாவடித் தனம், தமிழகத்தில் எல்லை மீறி சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்று ஆறு மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்த ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழகத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு அடியோடு சீர்கெட்டுவிட்டது. எங்கு பார்த்தாலும் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, வழிப்பறி, பாலியல் சீண்டல் நடக்காத நாளே இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஆட்சி, நிர்வாக திறமையற்ற ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் என்ன செய்கிறார்? என்பது தெரியவில்லை. நிருபர்களை அவர் சந்திக்கவில்லை. நிருபர்களை சந்தித்தால்தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்று தெரிந்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் செய்தியாளர்களையே சந்திக்காத தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். இதற்கு முன்பு இருந்த முதலமைச்சர்கள் அனைவரும் அவ்வப்போது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு நிருபர்களைச் சந்தித்து அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு முறையாகப் பதிலளிப்பார்கள். ஆனால், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், ஆறு மாத காலமாக, எனக்கு தெரிந்தவரை நிருபர்களை சந்தித்ததுக் கிடையாது.
காவிரி தண்ணீரை பெற தவறிவிட்டார்
சோனியா காந்தி எழுதிய நூல் வெளியீட்டு விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டார். அந்த விழாவில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர், ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி மற்றும் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நேரத்தை ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக மக்களின் பிரதான பிரச்சனையான காவிரி பிரச்சனையை காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் மற்றும் கர்நாடக முதலமைச்சரிடம் எடுத்துக் கூறியிருக்க வேண்டும்.
காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்; காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை பிறப்பிக்கும் உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதில்லை போன்றவற்றை சுட்டிக்காட்டி தமிழகத்திற்கான தண்ணீரைப் பெறுவதற்கு முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டார்.
காவிரி என்பது முக்கியமான நதி. இந்த நதியை நம்பித்தான் டெல்டா மாவட்டங்களே உள்ளது. 20 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இருப்பது காவிரி. இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் வாய் திறந்து பேசுவதே கிடையாது. இவ்வளவு பேசும் மாணிக்கம் தாகூருக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது அக்கறை இல்லையா? இங்கு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி, கர்நாடகாவில் ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறதா?, அகில இந்திய அளவில் ஒரே காங்கிரஸ் கட்சி தானே.
மாணிக்கம் தாகூர் கர்நாடகத்திற்கு சென்றிருக்க வேண்டாமா?
அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஒரே காங்கிரஸ் கட்சி தான். ஏன் பாரபட்சம் பார்க்கிறார்கள்?, தமிழ்நாட்டை ஏன் வஞ்சிக்கிறார்கள்? இங்கு மாணிக்கம் தாகூர் தலைமை வகிக்கும் கட்சி தான், கர்நாடகாவில் ஆட்சியில் உள்ளது. இவர் நேரடியாக கர்நாடகத்திற்கு சென்று தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரைப் பெற்றிருக்க வேண்டாமா?, நாம் பங்கு நீரை தானே கேட்கிறோம்; உபரிநீரை தான் திறக்கிறார்கள். 2018- ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியில் நான் முதலமைச்சராக இருக்கின்றபோது அதிமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த காவிரி வழக்கின் தீர்ப்பு வெளியானது.
அதில், ஆண்டுக்கு 177.25 டிஎம்சி தண்ணீர் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்திற்கு திறக்க வேண்டும் என கர்நாடக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. அந்த தீர்ப்பை தான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என கோருகிறோம். அந்த தீர்ப்பைக்கூட இந்த அரசால் நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை. இங்கிருக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்கிறது. ஆனால் தமிழகத்தின் பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு முன்வரவில்லை" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.
|இதையும் படிங்க: கொளத்தூர் தொகுதி எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு காலமானார்